오세훈, ‘절윤 결의문’에 화답…출마 카드는 여전히 ‘유보’

‘공천 미등록’ 오세훈, 출마 여지…지도부에 공 넘겼다

"최소 발판은 마련…실천 과정 보며 출마 결정"

입장 발표 앞둔 오세훈 서울시장<YONHAP NO-6892> 0 국민의힘이 당 노선을 논의하는 긴급 의원총회를 열어 '윤 어게인' 반대 등의 내용을 담은 결의문을 채택한 9일 오세훈 서울시장이 서울 중구 한 식당을 나서고 있다. /연합

지방선거 공천 신청을 거부했던 오세훈 서울시장이 국민의힘의 '절윤 결의문'에 대해 긍정적인 입장을 밝혔다. 그간 '당 노선 정비'를 요구하며 마감 시한까지 끝내 후보 등록을 하지 않았던 오 시장의 향후 공천 신청 여부에 관심이 쏠린다.오 시장은 9일 저녁 서울 중구의 한 식당에서 국민의힘 소속 서울 자치구 구청장·서울시의회 의원들과 만난 뒤 기자들과 만나 "저희 당에서 선거 치를 수 있는 최소한의 발판이 마련됐다"며 "참으로 감사하고 다행스러운 일"이라고 평가했다.다만 향후 공천 신청 계획에 대해서는 "당과 의논해 가면서, 결의문이 어떤 방법을 통해 실천되어 가는지 보며 결정할 것"이라며 여지를 뒀다.당이 윤석열 전 대통령과의 관계 설정을 명확히 하면서 오 시장이 '출마 가능성'을 열어뒀지만, 결의문 실천 여부를 지켜보겠다며 지도부에 사실상 공을 넘긴 것이라는 해석이 나온다.다만 당 일각에서는 김용태 비상대책위원장 시절 이미 윤석열 전 대통령이 출당된 데다 구속된 상황에서 당이 추가로 취할 수 있는 '절연 조치'가 무엇이냐는 의문도 제기된다. 이에 지도부의 후속 조치가 오 시장 기대에 못 미칠 경우 ‘노선 정상화’를 내세워 불출마를 선택할 가능성도 거론된다.이처럼 오 시장의 결단이 불투명한 상황에서 당 지도부의 대응에도 관심이 쏠린다.국민의힘 공천관리위원회는 이날 오전 오 시장을 비롯해 김태흠 충남지사 등 유력 현역 후보들이 공천을 신청하지 않은 상황과 관련해 "필요하다고 판단되면 기초단체장이든 광역단체장이든 추가 접수를 받겠다"며 "등록 기간을 연장할 것"이라고 밝혔다. 이에 따라 금주 내 추가 공모 절차가 진행될 가능성도 커졌다.