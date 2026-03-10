인천 ‘논스톱’ 긴급차량, 경기도까지 달린다

긴급차량 우선신호 시스템, 수도권 전역으로 확산

image01 0 광역 긴급차량 우선신호 서비스 개념도/인천시

인천광역시가 전국 최초로 성공시킨 '긴급차량 우선신호 시스템'이 경기도와의 벽을 허물고 수도권 전역을 하나의 '골든타임 네트워크'로 묶는다.1초가 급한 응급 상황에서 더 이상 행정 구역에 막혀 멈춰 서는 일은 사라질 전망이다.인천시는 과학기술정보통신부 주관 '2026년 스마트빌리지 보급·확산 공모사업'에 최종 선정돼, '긴급차량 우선신호 서비스 고도화 사업'을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.이번 사업의 핵심은 인천시와 경기도 교통정보센터 간의 실시간 위치정보 연계다. 이를 통해 두 지역을 오가는 긴급차량이 행정 구역과 상관없이 중단 없는 우선신호 서비스를 받을 수 있게 된다.인천시가 지난 2023년부터 운영 중인 '인천형 긴급차량 우선신호 시스템'은 인공지능(AI) 기반의 스마트 교통 기술이다. 긴급차량이 출동하면 실시간 위치와 경로를 분석해 이동 방향의 교차로 신호를 자동으로 녹색으로 바꿔준다.실제 운영 결과, 이 시스템의 효과는 수치로 입증됐다. 2025년 기준 7분 이내 골든타임 준수율은 95.4%를 기록했으며, 목적지 도착 시간은 예측 대비 47.34%나 단축된 것으로 나타났다.시험 주행 분석에서도 일반 주행보다 약 45% 빠르게 도착하는 효과가 확인되어, 심정지 환자나 대형 화재 대응의 핵심 기술로 자리 잡았다.그동안은 지자체별로 시스템이 독립 운영돼, 긴급차량이 시·도 경계를 넘는 순간 우선신호 서비스가 끊기는 고질적인 문제가 있었다.특히 인천은 강화도나 영흥도 등 일부 지역 이동 시 경기도를 경유해야 하는 지리적 특성이 있어, 교통 정체 시 응급환자 이송에 어려움을 겪기도 했다.이번 광역 연계 사업이 완료되면 인천과 경기도를 오가는 연간 약 9000여 건의 광역 이송 차량이 혜택을 보게 된다. 인천 긴급차량이 경기도로 가거나, 반대로 경기도 차량이 인천으로 진입할 때도 신호 단절 없이 신속하게 이동할 수 있는 '스마트 교통망'이 구축되는 것이다.시는 현재 국정원 보안성 심의 등 행정 절차를 이행 중이며, 오는 2027년 3월부터 본격적인 서비스를 개시할 예정이다. 이번 사업은 경찰청의 표준 프로토콜을 기반으로 구축돼, 향후 전국적인 확산 모델로서의 가치도 높게 평가받고 있다.유정복 인천시장은 "긴급차량 우선신호 시스템은 시민의 생명과 직결된 필수적인 서비스"라며 "경기도와의 광역 연계를 통해 수도권 어디서든 끊김 없는 긴급 대응 체계를 구축하고 시민 안전을 최우선으로 강화해 나가겠다"고 말했다.