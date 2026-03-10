김여정 한미연합훈련 반발...“훈련조정돼도 대결적 성격 달라지지 않아”

2026021901010010120 0 김여정 노동당 총무부장./연합

김여정 북한 노동당 총무부장은 10일 "훈련요소가 어떻게 조정되든 대규모전쟁연습이라는 명명백백한 대결적 성격은 추호도 달라지지 않는다"며 한미연합훈련에 반발했다.한미 군 당국이 9일 시작한 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습 기간 군 병력을 실제 운용하는 야외기동훈련(FTX) 횟수를 지난해 대비 절반 이하로 줄였음에도 이같은 반발의 입장을 내놓은 것이다.김 부장은 이날 '조선반도와 지역의 평화와 안전을 수호하려는 우리 국가의 의지는 강고하다'는 담화를 통해 "적들이 '연례적'이고 '방어적'이라는 간판을 또다시 내들고 있지만 무슨 대의 명분을 세우든 우리 문전에서 가장 적대적 실체들이 야합해 벌리는 고강도 대규모전쟁연습"이라고 비난했다.김 부장은 "횡포무도한 국제불량배들의 망동으로 말미암아 전지구적 안전구도가 급속히 붕괴되고 도처에 전란이 일고 있는 엄중한 시각 미한의 전쟁연습은 지역 안정을 더더욱 파괴하는 결과를 초래하게 될 것"이라며 "우리 국가의 주권안전영역을 가까이하고 벌리는 적대세력의 군사력시위놀음은 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다"고 강조했다.김 부장은 이어 "압도적인 모든 가용 특수수단을 포함한 파괴적 힘의 장전으로 억제력의 책임적 행사로써 국가와 지역안전의 전략적 위협들을 철통같이 관리해나갈 것"이라며 "적수들에게 우리 전쟁억제력과 그 치명성에 대한 표상을 끊임없이 그리고 반복적으로 인식시킬 것"이라고 덧붙였다. 그러면서 "적이 우리 국가의 안전을 어느정도로 건드리는지, 무슨 놀음을 하는지 지켜볼 것"이라고 말했다.