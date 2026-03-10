李 “어차피 조기 추경 해야”…구윤철 “국채발행 없이 가능”

구윤철 부총리에게 질문하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관에게 질문하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 10일 "재정지원, 소상공인 지원, 한계기업 지원 등을 하려면 어차피 조기 추경(추가경정예산)을 해야 할 상황"이라며 정부의 발 빠른 추경 준비를 주문했다.이 대통령이 미국·이스라엘과 이란 전쟁에 따른 경기 침체 여파를 최소화하기 위해 추경을 공식화한 것이다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 국무회의를 주재한 자리에서 중동 상황에 따른 유가 급등, 이에 따른 유류세 인하 검토 등을 언급하며 이 같이 말했다.특히 이 대통령은 유류세 인하, 유류비 직접 지원을 논의하는 과정에서 상대적으로 어려움을 더 겪는 서민층을 지원하는 차등지원을 주문했다.이 대통령은 "일률적으로 유류세를 내려주면 양극화 악화 경향을 통제하지 못한다"며 "차라리 유류세를 깎아주는 만큼의 재원을 가지고 서민이나 어려운 소비자층을 타깃으로 지원하면 양극화를 저지할 수도 있고, 완화할 수도 있다"고 말했다.이 대통령이 "직접 지원을 하려면 추경을 해야 하는 것 아니냐"고 하자 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "적극 검토하겠다"고 답했다.구 부총리는 "추경 재원도 예상보다 올해 세수가 많이 늘어날 것으로 예측이 되고 있지 않냐"는 이 대통령 질문에 "최근 반도체 업황이 좋아지고 있고, 주식시장 활성화에 따른 재원도 있고 해서 적절한 규모로 국채발행 없이 (추경을) 할 수 있을 것으로 예상된다"고 말했다.