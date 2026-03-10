닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 아시아·호주

미국의 관세 압박에도 中 1∼2월 수출 21.8% 증가

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260310010002938

글자크기

닫기

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 03. 10. 17:40

예상 웃돈 깜짝 실적
수입 역시 19.8% 증가
무역 규모는 21% 늘어나
중국이 미국의 관세 인상 압박 요인에도 불구하고 올해 1∼2월 시장 예상치를 크게 웃도는 수출 및 수입 실적을 기록했다.

clip20260310173841
중국의 경제 수도로 불리는 상하이(上海)의 한 항구. 수출품들이 잔딱 쌓여 있다./징지르바오(經濟日報).
10일 중국 해관총서(관세청)에 따르면 중국의 1∼2월 수출액은 6565억8000만 달러(969조3000억원)로 전년 동기 대비 21.8%나 급증했다. 로이터통신이 집계한 세계 금융기관 이코노미스트 예상치 7.1% 증가를 크게 뛰어넘은 기록이다. 2월 수출액만 볼 경우 2998억8000만 달러로 39.6% 늘었다.

중국의 올해 1∼2월 수입액 역시 4429억6000만 달러로 19.8% 증가했다. 로이터가 집계한 전망치 6.3% 증가를 대폭 상회했다. 2월 수입액은 2089억 달러로 13.8% 늘었다.

이로써 올해 1∼2월 중국의 전체 무역 규모는 1조995억4000만 달러로 21% 증가했다. 무역흑자는 2136억2000만 달러로 전망치 1796억 달러를 크게 상회했다.
홍순도 베이징 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기