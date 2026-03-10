진양곤 HLB 의장, 증시 폭락 속 계열사 3종목 동시 매수…“기업가치 확신”

HLB파나진·이노베이션·테라퓨틱스 3개 종목 매수

올해 들어 그룹 주식 꾸준히 매입

A202603100553_1_20260310173710163 0 진양곤 HLB그룹 의장

진양곤 HLB그룹 의장이 그룹 상장 계열사 주식을 잇달아 사들였다. 미·이란 전쟁 여파로 국내 증시가 폭락한 가운데 책임경영 의지를 강하게 표명한 것으로 시장은 보고있다.10일 HLB그룹에 따르면 진 의장은 지난 4일 HLB파나진 7만1000주, HLB이노베이션 3만8000주, HLB테라퓨틱스 3만3000주를 장내에서 직접 매수했다.이번 매수는 미국과 이란 간 무력 충돌 이후 지정학적 리스크가 급격히 고조되며 코스피가 12.06%, 코스닥이 14%가량 급락하는 등 국내 증시 전반이 대형 하방 압력에 노출된 상황에서 이뤄져 눈길을 끈다. 그룹 내 기술 자산과 사업 가치에 대한 자신감의 표현이란 분석이 나온다.진 의장의 계열사 지분 확대는 이번이 처음이 아니다. 올 들어서만 HLB이노베이션 주식을 두 차례에 걸쳐 16만주, HLB파나진 주식을 여덟 차례에 걸쳐 총 29만9811주를 장내에서 꾸준히 매입하며 성장 가능성에 대한 확신을 시장에 일관되게 전달해왔다.특히 이번 지분 매입 대상 3개사 모두 신약 개발과 관련한 굵직한 임상 이벤트를 목전에 두고 있다는 점에서 주목도가 높다.HLB이노베이션은 다음 달 미국 샌디에이고에서 열리는 미국암연구학회(AACR)에서 고형암 적응형 CAR-T 치료제의 임상 중간 결과를 공개할 예정이다.HLB테라퓨틱스는 자회사 리젠트리가 진행 중인 신경영양성각막염(NK) 치료제 글로벌 임상 3상의 톱라인 결과를 오는 6월 발표할 것으로 예상된다.HLB파나진은 기존 ADC(항체약물접합체)의 한계를 극복하는 차세대 플랫폼 기술인 AOC(항체-올리고뉴클레오타이드 접합체) 기반 신약 개발에 박차를 가하며 플랫폼 기업으로서의 새로운 성장 동력 확보에 나서고 있다.HLB그룹 관계자는 "전쟁과 같은 대외 변수는 예측하거나 통제하기 어려운 영역이지만, 계열사들이 축적해 온 기술력과 사업 성과에 대한 기대는 충분히 가늠할 수 있는 부분이기 때문에 책임경영과 기업가치에 대한 확신 차원에서 지분을 매수한 것으로 보인다"고 설명했다.