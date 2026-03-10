진양곤 HLB 의장, 증시 폭락 속 계열사 3종목 동시 매수…“기업가치 확신”

올해 들어 그룹 주식 꾸준히 매입
10일 HLB그룹에 따르면 진 의장은 지난 4일 HLB파나진 7만1000주, HLB이노베이션 3만8000주, HLB테라퓨틱스 3만3000주를 장내에서 직접 매수했다.
이번 매수는 미국과 이란 간 무력 충돌 이후 지정학적 리스크가 급격히 고조되며 코스피가 12.06%, 코스닥이 14%가량 급락하는 등 국내 증시 전반이 대형 하방 압력에 노출된 상황에서 이뤄져 눈길을 끈다. 그룹 내 기술 자산과 사업 가치에 대한 자신감의 표현이란 분석이 나온다.
진 의장의 계열사 지분 확대는 이번이 처음이 아니다. 올 들어서만 HLB이노베이션 주식을 두 차례에 걸쳐 16만주, HLB파나진 주식을 여덟 차례에 걸쳐 총 29만9811주를 장내에서 꾸준히 매입하며 성장 가능성에 대한 확신을 시장에 일관되게 전달해왔다.
특히 이번 지분 매입 대상 3개사 모두 신약 개발과 관련한 굵직한 임상 이벤트를 목전에 두고 있다는 점에서 주목도가 높다.
HLB이노베이션은 다음 달 미국 샌디에이고에서 열리는 미국암연구학회(AACR)에서 고형암 적응형 CAR-T 치료제의 임상 중간 결과를 공개할 예정이다.
HLB테라퓨틱스는 자회사 리젠트리가 진행 중인 신경영양성각막염(NK) 치료제 글로벌 임상 3상의 톱라인 결과를 오는 6월 발표할 것으로 예상된다.
HLB파나진은 기존 ADC(항체약물접합체)의 한계를 극복하는 차세대 플랫폼 기술인 AOC(항체-올리고뉴클레오타이드 접합체) 기반 신약 개발에 박차를 가하며 플랫폼 기업으로서의 새로운 성장 동력 확보에 나서고 있다.
HLB그룹 관계자는 "전쟁과 같은 대외 변수는 예측하거나 통제하기 어려운 영역이지만, 계열사들이 축적해 온 기술력과 사업 성과에 대한 기대는 충분히 가늠할 수 있는 부분이기 때문에 책임경영과 기업가치에 대한 확신 차원에서 지분을 매수한 것으로 보인다"고 설명했다.