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[속보] 트럼프 “호르무즈 지켜라”… 한국에도 군함 파견 요구

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구필현 국방전문기자

승인 : 2026. 03. 14. 23:41

“中·佛·日·韓·英 및 다른 국가들 함께 나서라” 전격적 제안
이란 ‘드론·기뢰 위협’ 거론… 중동 해상연합 재편 신호
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13일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 도널드 트럼프 대통령이 플로리다로 향하는 전용기 에어포스원에 탑승하기에 앞서 취재진과 문답을 나누고 있다. AP=연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협의 안전 확보를 명분으로 한국을 포함한 주요 국가들에 군함 파견을 요구하고 나섰다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 미국과 함께 군함을 보낼 것"이라고 밝혔다.

그는 특히 한국과 일본, 영국, 프랑스, 중국 등을 거론하며 "이들 국가가 함정을 파견해 호르무즈 해협이 더 이상 위협받지 않도록 해야 한다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 이어 "우리는 이미 이란의 군사 능력을 100% 파괴했다"고 주장하면서도 "그러나 드론 몇 대를 보내거나 기뢰를 떨어뜨리거나 단거리 미사일을 발사하는 것은 여전히 쉬운 일"이라며 이란의 비대칭 해상 위협 가능성을 경고했다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 수송량의 약 20%가 통과하는 전략적 요충지다. 중동산 원유 의존도가 높은 한국·일본·중국 등 아시아 국가들에 해군력 투입을 요구한 이번 발언은, 미국이 중동 해상 안보 부담을 동맹과 주요 에너지 수입국들에 분담시키려는 신호로 해석된다.


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트럼프 대통령 트루스소셜 게시물 2026-03-14
구필현 국방전문기자

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