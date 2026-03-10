장동혁, ‘공천 미신청’ 김태흠 깜짝 방문…“출마해 달라”

김태흠 "행정통합 정리 전 공천 신청 부적절…與 핑계 앞뒤 안 맞아"

경청하는 장동혁<YONHAP NO-4717> 0 장동혁 국민의힘 대표가 10일 오후 충남도청 접견실에서 김태흠 충남지사와 만나 김 지사의 발언을 경청하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표가 10일 지방선거 공천 신청을 보류한 김태흠 충남지사를 깜짝 방문해 후보 등록을 당부했다. 김 지사는 앞서 대전·충남 행정통합 논의가 마무리돼야 한다며 6·3 지방선거 광역단체장 후보자 공천 신청을 하지 않았다.충남 보령을 지역구로 둔 장 대표는 이날 오후 충남도청을 방문해 김 지사에게 "뜻은 알겠지만 이번 지방선거에서 충남지사 선거가 갖는 중요성이 매우 크다"며 "그 부분에 있어서 지사님께서 출마하셔서 역할을 해주셔야 한다"고 설득했다.장 대표는 "도정을 잘 이끌어 오셨던 지사님께서 앞으로도 계속 충남의 미래 발전을 위해 역할을 해 주십사라는 말씀을 드리려고 오늘 급작스럽게 뵈러 왔다"고 방문 배경을 설명했다.그러면서 "지사님께서 공천 신청을 안 하는 결단으로서 대전·충남의 미래를 생각하시는 마음, 대한민국 균형발전을 생각하는 마음, 진정한 지방 자치분권을 이뤄야 한다는 마음을 몸으로 보여주신 것 같다"며 "이를 계기로 도민들께서 지사님의 진정 어린 마음을 이해하는 계기가 됐을 것"이라고 말했다.이에 김 지사는 "재정이나 권한 이양 없이 시간에 쫓겨 내용 없이 통합을 하는 것에 반대한다"며 "정치권에서 통합 문제가 정리되지 않은 상태에서 지금 공천 신청을 하는 것은 적절하지 않다고 생각한다"고 기존 입장을 거듭 강조했다.그는 행정통합 과정에서 국민의힘이 더불어민주당에 휘둘리고 있다고 주장했다.이어 "(여당이)전남·광주만 하고 나머지는 하고 싶지도 않은 와중에 대구·경북과 대전·충남을 묶어 조건을 내거는 엉뚱한 짓을 한다"며 "선거 등 평가가 무서워 통과시키지 못한 것인데 마치 국민의힘이 반대해 통과를 안 시킨다고 말하고 있다"고 지적했다.그러면서 "지금까지 민주당 정권 들어와서 자기들이 생각했던 법들 통과를 안 한 게 있느냐"며 "이제 와서 우리 당 핑계를 대는 것은 앞뒤가 맞지 않고 여기에 당이 놀아나는 것에 대해 받아들이기 어렵다"고 비판했다.다만 출마 자체에는 여지를 뒀다. 김 지사는 "당원들이나 시민들이 출마를 원한다면 출마할 것"이라고 말했다.