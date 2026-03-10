한중도시우호협회, 상하이 한중 기업 간담회 개최

40여개 中 유력 기업 참여

한중 관계 개선 후 첫 교류회

상하이 훙차오해외발전센터 후원

e2af1fa67a23f26d87d53cde590656a 0 제 1회 상하이 한중 기업·문화 교류 간담회' 포스터. 오는 14일 오후 열릴 예정으로 있다./한중도시우호협회.

한중도시우호협회(회장 권기식)가 오는 14일 오후 중국 상하이(上海)시 민항(閔行)구 소재 상하이 훙차오(虹橋) 뤼구(綠谷) 회의실에서 '제 1회 상하이 한중 기업·문화 교류 간담회'를 개최한다.협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 10일 전언에 따르면 이번 행사는 한중도시우호협회가 주최하고 협회 상하이경제센터가 주관한다. 또 상하이 훙차오해외발전센터, 환경재단, 후이춘(徽春)건설그룹, 상하이돤허돤(上海丹和丹) 법률사무소 등이 후원한다. 더불어 상하이·저장(浙江)·장쑤(江蘇)·안후이(安徽) 등 화동(華東)지역 40여개 중국 유력 기업들의 최고 경영진들이 참석할 예정으로 있다.이번 행사에서는 권 회장의 기조발언과 천핑(陳平) 상하이 민영경제연구회 부회장, 쉬펑(徐峰) 상하이 사회신용촉진센터 부주임 등이 한중 경제 협력 등 경제분야의 주제 발표를 한다. 이어 한중도시우호협회가 추진하는 '한중 수교 34주년 기념 한중 우호 중국 순회 미술전시회'에 대해 소개하는 등 한중 민간 경제·문화 교류 방안에 대해 토론할 예정으로 있다.권 회장은 이와 관련, "이재명 대통령과 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석의 한중 협력 의지를 민간 차원에서 뒷받침하기 위해 이번 행사를 준비했다"면서 "한중도시우호협회는 중국 기업과 한국 기업이 교류하고 협력하는 다리가 되겠다"고 밝혔다.권 회장은 행사 참석 및 교류를 위해 10일~16일 상하이시와 저장성 자싱(嘉興)시 등을 방문할 예정으로 있다.