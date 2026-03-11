닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사회일반

월드비전-현대차그룹, 사회복지기관 지원사업 ‘E-share’ 모집

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311001422116

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 03. 11. 14:24

국제구호개발기구 월드비전은 사회복지기관을 대상으로 한 친환경 전기차 지원사업 ‘E-share(이쉐어)’의 2026년 참여 기관을 모집한다고 11일 밝혔다. 


이쉐어는 현대자동차그룹, 기후에너지환경부, 사랑의열매 사회복지공동모금회와 함께 사회복지기관에 전기자동차와 충전 인프라를 지원하는 프로그램이다. 사회복지기관 차량 운영 과정에서 발생하는 연료비 부담을 줄이고 교통약자의 이동 지원과 친환경 인프라 확산을 위해 추진됐다.


해당 사업은 2022년 시범사업을 시작으로 현재까지 4년간 전국 17개 시·도에서 진행됐으며, 총 160대의 전기차와 349기의 전기차 충전기가 사회복지기관에 지원됐다.


2026년 사업에서는 전국 40개 사회복지기관을 선정해 지원할 계획이다. 선정 기관에는 준중형급 SUV 전기차 1대와 공용 전기차 충전기 2기가 제공된다. 설치된 충전기는 지역 주민도 이용할 수 있도록 개방된다.


지원 대상은 전국의 사회복지사업 운영기관(법인·시설·단체 등)이다. 다만 개인 운영기관이나 미인가 시설, 정치·종교 목적 또는 영리 목적 기관 등은 신청 대상에서 제외된다.


신청을 원하는 기관은 포털사이트에서 ‘월드비전 전기차’를 검색해 안내 페이지를 통해 신청서를 작성하고 관련 서류를 제출하면 된다.


선정된 기관은 지원받은 차량을 사회복지 목적에 맞게 활용하고 5년간 운영 계획 및 결과 보고를 수행해야 한다. 또한 충전기 설치 부지를 5년 동안 무상 제공하고, 충전 시설을 지역사회에 개방해야 한다.


신청은 26일 오후 4시까지 진행되며, 사업 신청 방법과 세부 내용은 월드비전 홈페이지에서 확인할 수 있다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美, 호르무즈 해협서 이란 기뢰 부설함 16척 격침

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

美 “가장 격렬한 공습”…이란 결사항전 속 유가 급등락·인명 피해 확대

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

지금 뜨는 뉴스

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’