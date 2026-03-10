한미훈련 날세운 김여정… 美·核무력은 쏙빼고 ‘수위조절’

10일 미국 국방부가 한국에 배치된 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 중 일부를 중동 지역으로 이동시키고 있다는 보도가 나온 가운데 지난 5일 경북 성주군의 미군 사드 기지에서 발사대 해체 작업(사진 오른쪽)이 진행되고 있다. 같은 시각 다른 발사대(사진 왼쪽)는 준비 태세를 갖춘 모습이다. /연합