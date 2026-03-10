“지선때 개헌투표 하자”...우원식, 동시추진 제안

우원식 국회의장이 10일 국회의장 접견실에서 개헌 관련 긴급 기자회견을 하고 있다. 우 의장은 "국민투표법 개정으로 개헌의 절차적 걸림성이 해소됐다"며 "개헌의 문을 여는 지방선거 동시 투표를 제안한다"고 밝혔다.

/이병화 기자