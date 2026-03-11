닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회

마라톤 골인 직전 선수 밀친 심진석 영상 확산…“위험한 행동 vs 운영 문제”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003094

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 11. 10:11

심진석 선수가 MBN 블루레이스 거제마라톤 하프코스 골인 전 주로에 들어온 선수를 밀친 행동이 온라인에서 논란이다./전국마라톤협회 유튜브 캡쳐

  

낭만러너로 알려진 심진석 선수가 마라톤 대회 골인 전후 한 행동이 온라인에서 논란에 올랐다.

심진석은 지난 8일 열린 MBN 블루레이스 거제마라톤 하프코스에 출전했다. 당시 그는 골인 직전 주로에 들어온 다른 선수를 손으로 밀치고 지나가는 장면이 영상으로 확산되며 논쟁이 이어지고 있다.

영상에 따르면 심진석은 결승선을 앞두고 달리던 중 주로를 침범한 한 선수를 손으로 밀어내고 그대로 골인지점을 통과했다. 이후 골인 뒤 다른 선수가 건넨 생수병을 받지 않고 지나가는 모습도 함께 공개됐다.

이 장면이 온라인에 퍼지자 일부 이용자들은 "위험한 상황에서 과격한 행동 아니냐"는 반응을 보였지만, 다른 이용자들은 오히려 주로 통제가 제대로 되지 않은 대회 운영 문제를 지적했다.

한 이용자는 댓글을 통해 "하프 2위 선수가 들어오는 상황인데 주로 통제가 제대로 안 된 운영 측 잘못이 크다"며 "저 정도 속도에서 팔로 막지 않으면 더 크게 다칠 수 있다"고 주장했다. 또 다른 이용자도 "트랙을 막고 있던 사람이 문제이지 왜 논란이 되는지 모르겠다"고 반응했다.

현장 상황을 설명하는 댓글도 이어졌다. 한 이용자는 "부딪힌 여성은 옆 단거리 코스 출전 선수로, 라바콘을 넘어 장거리 코스로 이동하다 운영진이 저지하는 과정에서 사고가 난 것으로 보인다"고 전했다.

마라톤 경험자라고 밝힌 한 네티즌은 "골인지점 근처에서는 체력이 거의 바닥난 상태라 순간 판단으로 피하거나 막을 수밖에 없다"며 "몸으로 부딪히는 것보다 손으로 밀치는 것이 서로에게 더 안전한 선택이었을 것"이라고 주장했다.

정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

농협개혁 당정협 “별도 법인 ‘농협감사위원회’ 신설…더는 자율에 못 맡겨”

美, 호르무즈 해협서 이란 기뢰 부설함 16척 격침

지금 뜨는 뉴스

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’

“등본 떼줘” 한마디면 끝…베일 벗은 ‘AI 국민비서’