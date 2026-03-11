국힘, 인천시장 후보로 유정복 낙점…선거 대진표 완성

당내 공천 신청에 단독 응모

현직 시장 프리미엄과 시정 연속성 반영된 결정

공관위, 행안부 장관·김포시장·국회의원 거친 행정 경험

PYH2026031110080001300_P4 0 6·3 지방선거 인천시장에 도전하는 유정복 인천시장이 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다./연합뉴스

국민의힘이 유정복 인천시장을 6·3 지방선거 인천시장 후보로 확정했다. 더불어민주당이 지난 4일 박찬대 의원을 단수 공천한 데 이어 국민의힘도 현직 시장인 유 시장을 공식 후보로 낙점하면서 인천시장 선거는 여야 중량급 인사 간 맞대결 구도로 굳어졌다.국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 11일 광역단체장 공천 면접을 진행한 뒤 유 시장을 인천시장 후보로 확정했다. 유 시장은 지난 9일 마감된 당내 공천 신청에서 단독으로 이름을 올려 일찌감치 단수 공천 가능성이 거론돼 왔다. 당 안팎에서는 현직 프리미엄과 시정 연속성, 본선 경쟁력을 두루 감안한 결정이라는 해석이 나온다.공관위는 유 시장에 대해 인천시장과 행정안전부 장관, 국회의원, 김포시장 등을 두루 거치며 중앙과 지방 행정을 모두 경험한 인물이라고 평가했다. 인천을 누구보다 잘 이해하고 미래 발전 전략을 가장 안정적이고 강력하게 추진할 수 있는 적임자라는 점도 공천 배경으로 제시했다.유 시장은 앞서 지난 4일 인천 연수구 선학체육관에서 저서 출판기념회를 열고 3선 도전 의사를 공식화했다. 당시 유 시장은 300만 인천시민의 행복과 미래를 위해 멈추지 않겠다고 밝히며 본선 채비에 들어갔다.이에 따라 인천시장 선거는 유 시장과 박 의원의 양자 대결 구도로 압축됐다. 민주당은 지난 4일 박 의원을 인천시장 후보로 단수 공천했고, 박 의원도 후보 확정 직후 유 시장을 두고 "많은 경험과 연륜을 갖춘 쉽지 않은 상대"라고 평가하며 사실상 본선 경쟁을 예고했다.