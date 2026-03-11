닫기

국회·정당

국힘, 인천시장 후보로 유정복 낙점…선거 대진표 완성

설소영 기자

승인 : 2026. 03. 11. 13:57

당내 공천 신청에 단독 응모
현직 시장 프리미엄과 시정 연속성 반영된 결정
공관위, 행안부 장관·김포시장·국회의원 거친 행정 경험
6·3 지방선거 인천시장에 도전하는 유정복 인천시장이 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다./연합뉴스
국민의힘이 유정복 인천시장을 6·3 지방선거 인천시장 후보로 확정했다. 더불어민주당이 지난 4일 박찬대 의원을 단수 공천한 데 이어 국민의힘도 현직 시장인 유 시장을 공식 후보로 낙점하면서 인천시장 선거는 여야 중량급 인사 간 맞대결 구도로 굳어졌다.

국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 11일 광역단체장 공천 면접을 진행한 뒤 유 시장을 인천시장 후보로 확정했다. 유 시장은 지난 9일 마감된 당내 공천 신청에서 단독으로 이름을 올려 일찌감치 단수 공천 가능성이 거론돼 왔다. 당 안팎에서는 현직 프리미엄과 시정 연속성, 본선 경쟁력을 두루 감안한 결정이라는 해석이 나온다.

공관위는 유 시장에 대해 인천시장과 행정안전부 장관, 국회의원, 김포시장 등을 두루 거치며 중앙과 지방 행정을 모두 경험한 인물이라고 평가했다. 인천을 누구보다 잘 이해하고 미래 발전 전략을 가장 안정적이고 강력하게 추진할 수 있는 적임자라는 점도 공천 배경으로 제시했다.

유 시장은 앞서 지난 4일 인천 연수구 선학체육관에서 저서 출판기념회를 열고 3선 도전 의사를 공식화했다. 당시 유 시장은 300만 인천시민의 행복과 미래를 위해 멈추지 않겠다고 밝히며 본선 채비에 들어갔다.

이에 따라 인천시장 선거는 유 시장과 박 의원의 양자 대결 구도로 압축됐다. 민주당은 지난 4일 박 의원을 인천시장 후보로 단수 공천했고, 박 의원도 후보 확정 직후 유 시장을 두고 "많은 경험과 연륜을 갖춘 쉽지 않은 상대"라고 평가하며 사실상 본선 경쟁을 예고했다.
설소영 기자

