[포토] 정청래·박찬대, 새우잡이 조업 현장 체험

정청래 더불어민주당 대표(가운데)와 인천시장 후보인 박찬대 의원(왼쪽), 조택상 중구강화군웅진군 지역위원장이 11일 인천 강화군 교동도 죽산포구에서 새우잡이 조업 준비를 하고 있다.