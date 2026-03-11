스타벅스 코리아, 임직원 석·박사 지원…글로벌 최초

[20260311] 스타벅스 사진자료3_(왼쪽 세 번째부터) 한양사이버대학교 정현철 부총장과 스타벅스 천안백석점 이수진 점장이 한양사이버대학교 대학원 입학식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 0 정현철 한양사이버대학교 부총장과 이수진 스타벅스 천안백석점 점장이 한양사이버대학교 대학원 입학식에서 기념사진을 촬영하고 있다./스타벅스

스타벅스 코리아가 임직원의 대학원 진학을 지원하는 교육 프로그램을 운영한다. 스타벅스가 직원의 석·박사 학위 취득까지 지원하는 사례는 전 세계에서 한국이 처음이다.11일 스타벅스 코리아는 한양사이버대학교와 협력해 임직원이 대학원 과정에 진학할 수 있도록 학비 지원 제도를 마련했다고 밝혔다.프로그램은 스타벅스의 교육 지원 제도인 'SCAP'의 범위를 확대한 것이다. 스타벅스 코리아는 그동안 학사 학위 취득을 중심으로 운영하던 지원 제도를 지난해부터 대학원 과정까지 넓혔다.실제 2026학년도 1학기에는 스타벅스 천안백석점 이수진 점장이 한양사이버대학교 상담심리학과 석사 과정에 입학했다. 이 점장은 2022년 같은 학과 학사 과정에 편입해 졸업한 뒤 학업을 이어가며 전문성을 높이고 있다.스타벅스와 한양사이버대학교의 협력은 2016년 시작됐다. 당시 양측은 학술 교류 협약을 체결하고 학사 학위가 없는 직원들을 대상으로 온라인 학위 취득 프로그램을 도입했다. 초기 73명으로 시작한 해당 제도는 꾸준히 확대돼 현재까지 누적 참여 인원은 약 2000명에 달한다. 지금까지 학사 과정을 마친 임직원은 596명이다.현재 스타벅스 직원들은 영어학과, 호텔외식경영학과, 상담심리학과, 마케팅학과, 사회복지학과 등 다양한 전공을 선택해 학업을 이어가고 있다. 학사 과정은 37개, 석사 과정은 9개 전공이 운영된다.이 프로그램은 졸업 이후 회사에 계속 근무해야 하는 의무 조건이 없다. 학사 과정의 경우 첫 학기에는 등록금을 전액 지원하고, 이후에는 일정 학업 성적을 유지하면 장학금을 통해 학비를 계속 지원받을 수 있다.스타벅스 관계자는 "직원들이 자신의 가능성을 확장하고 장기적인 커리어를 설계할 수 있도록 교육 기회를 제공하는 것이 프로그램의 취지"라며 "앞으로도 다양한 방식으로 임직원의 성장을 지원할 계획"이라고 말했다.