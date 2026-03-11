닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회

노란봉투법 시행 첫날…하청노조 407곳, 원청 221곳에 교섭 요구

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003267

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 11. 14:54

노랑봉투
'노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행 첫날인 지난 10일 서울 세종로에서 열린 민주노총 투쟁 선포대회에서 민주노총 조합원 등이 행진하고 있다. /연합
노란봉투법 (노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안) 시행 첫날 하청 노동조합 400여 곳이 원청 기업을 상대로 교섭을 요구한 것으로 나타났다.

고용노동부는 11일 개정 노조법 시행 첫날인 전날 오후 8시 기준 원청 사업장에 대한 하청노조의 교섭 요구 현황을 집계해 발표했다.

집계에 따르면 전날 하루 동안 407개 하청 노조·지부·지회(조합원 8만1600명)가 221개 원청 사업장을 대상으로 교섭을 요구했다.

노조별로 보면 교섭 요구에 나선 하청노조 407곳 가운데 357곳은 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 소속이었다.

금속노조 산하 하청노조 36곳(조합원 9700명)은 현대자동차, 현대모비스, 현대글로비스, HD현대중공업, 한화오션, 한국지엠 등 원청 16곳을 상대로 교섭을 요구했다.

건설산업연맹은 현대건설, 현대엔지니어링 등 원청 90곳을 대상으로 교섭 요구에 나섰다. 이 밖에도 은행권 콜센터, 대학 청소 노동자, 지방자치단체 생활폐기물 민간 위탁업체, 백화점·면세점, 택배, 우정사업본부 등 다양한 업종의 하청노조가 교섭 요구에 참여한 것으로 나타났다.

한국노동조합총연맹(한국노총) 소속 하청노조는 42곳으로, 포스코, 쿠팡로지틱스서비스(CLS), 서울교통공사, 한국철도공사, 인천국제공항공사 등 원청 9곳을 상대로 교섭을 요구했다.

미가맹 하청노조인 서울시·경기도·한국공항공사 관련 노조 조합원 5100명도 교섭 요구에 나선 것으로 확인됐다.

한편 교섭 요구를 받은 원청 사업장 가운데 한화오션, 포스코, 쿠팡CLS, 부산교통공사, 화성시 등 5곳(2.3%)은 교섭 요구 당일 법적 절차에 따라 이를 공고한 것으로 집계됐다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기