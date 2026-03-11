노란봉투법 시행 첫날…하청노조 407곳, 원청 221곳에 교섭 요구

노랑봉투 0 '노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행 첫날인 지난 10일 서울 세종로에서 열린 민주노총 투쟁 선포대회에서 민주노총 조합원 등이 행진하고 있다. /연합

노란봉투법 (노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안) 시행 첫날 하청 노동조합 400여 곳이 원청 기업을 상대로 교섭을 요구한 것으로 나타났다.고용노동부는 11일 개정 노조법 시행 첫날인 전날 오후 8시 기준 원청 사업장에 대한 하청노조의 교섭 요구 현황을 집계해 발표했다.집계에 따르면 전날 하루 동안 407개 하청 노조·지부·지회(조합원 8만1600명)가 221개 원청 사업장을 대상으로 교섭을 요구했다.노조별로 보면 교섭 요구에 나선 하청노조 407곳 가운데 357곳은 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 소속이었다.금속노조 산하 하청노조 36곳(조합원 9700명)은 현대자동차, 현대모비스, 현대글로비스, HD현대중공업, 한화오션, 한국지엠 등 원청 16곳을 상대로 교섭을 요구했다.건설산업연맹은 현대건설, 현대엔지니어링 등 원청 90곳을 대상으로 교섭 요구에 나섰다. 이 밖에도 은행권 콜센터, 대학 청소 노동자, 지방자치단체 생활폐기물 민간 위탁업체, 백화점·면세점, 택배, 우정사업본부 등 다양한 업종의 하청노조가 교섭 요구에 참여한 것으로 나타났다.한국노동조합총연맹(한국노총) 소속 하청노조는 42곳으로, 포스코, 쿠팡로지틱스서비스(CLS), 서울교통공사, 한국철도공사, 인천국제공항공사 등 원청 9곳을 상대로 교섭을 요구했다.미가맹 하청노조인 서울시·경기도·한국공항공사 관련 노조 조합원 5100명도 교섭 요구에 나선 것으로 확인됐다.한편 교섭 요구를 받은 원청 사업장 가운데 한화오션, 포스코, 쿠팡CLS, 부산교통공사, 화성시 등 5곳(2.3%)은 교섭 요구 당일 법적 절차에 따라 이를 공고한 것으로 집계됐다.