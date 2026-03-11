[포토]BTS 컴백 행사 인파 안전관리 관련 발언하는 윤호중 장관

윤호중 행정안전부 장관이 11일 오후 서울 종로구 정부서울청사 종합상황실에서 다음주 토요일(21일) 열리는 BTS 컴백 행사 인파 안전관리 관계기관 대책회의에 참석해 발언하고 있다.