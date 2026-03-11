글래스루이스 “고려아연 현 경영진 유지 필요”

고려아연 측 이사 후보·안건 찬성 권고

영풍·MBK 추천 이사 4명엔 반대

고려아연 CI_국문 0 글래스루이스가 고려아연 정기주총과 관련해 회사 측이 추천한 후보와 주요 안건에 찬성을 권고했다./고려아연

글로벌 의결권 자문사 글래스루이스가 고려아연 정기주주총회 안건과 관련해 고려아연 측이 추천한 후보와 주요 안건에 대해 찬성을 권고했다.11일 고려아연에 따르면 글래스루이스는 이날 발표한 2026년 고려아연 정기주주총회 의결권 권고 보고서에서 회사 측이 추천한 최윤범 사내이사 후보, 황덕남 사외이사 후보, 크루서블 JV가 추천한 월터 필드 맥라렌 기타비상무이사 후보에 대해 찬성 입장을 밝혔다. 김보영 감사위원 선임 안건, 감사위원이 되는 이민호 사외이사 분리선출 안건에 대해서도 모두 찬성 의견을 제시했다. 최윤범 회장 중심의 경영전략과 리더십의 적정성을 인정하는 한편, 고려아연 이사회를 이끌고 있는 황덕남 의장에 대해서도 긍정적인 평가를 내린 것이다. 반면 영풍·MBK 측이 추천한 이사 후보 4명에 대해서는 모두 반대를 권고했다는 설명이다.글래스루이스는 보고서에서 "현현 시점에서 회사 경영진의 근본적 교체를 반드시 정당화할 정도의 구조적 지배구조 실패를 명확히 입증한다고 보지는 않는다"고 설명했다. 또 고려아연이 글로벌 비교 기업 대비 총주주수익률(TSR)과 기업가치 측면에서 양호한 성과를 유지해 왔고 거래 밸류에이션 또한 비교대상 범위 내에서 높은 수준을 유지해왔다고 분석했다.이사회 구성과 관련해서도 글래스루이스는 고려아연 이사회가 제안한 '이사 5인 선임' 안건에 대해 찬성을 권고하며 "회사가 현재의 전략적 이니셔티브를 계속 추진할 수 있도록 하면서도 이사회 내 의미 있는 소수 대표성을 유지하게 하는 효과가 있다"고 평가했다. 이는 개정 상법 시행에 대비해 분리선출 감사위원을 1인에서 2인으로 확대하는 방안을 선제적으로 추진하는 현 이사회의 노력과 법규 준수 취지를 고려한 판단으로 풀이된다.앞서 또 다른 글로벌 의결권 자문사인 ISS 역시 감사위원을 2인으로 확대하는 방안에 찬성하고 상법 개정 취지의 선제적 대응을 위한 회사 측의 노력을 지지한 바 있다.한국ESG평가원 역시 현 경영진을 지지하는 방향으로 의결권 행사를 권고하며 "고려아연은 2025년 중 창사 이래 최대 경영실적을 기록했고, 거버넌스 개선과 자사주 소각, 현금배당 등 주주환원 제고 등을 통해 주주가치를 제고해 왔다"고 언급했다.고려아연 관계자는 "글래스루이스는 고려아연의 경영성과와 중장기 전략·비전, 거버넌스 개선 노력 등을 종합적으로 검토해 현 이사회가 지지하는 후보와 안건에 대해 찬성 의견을 제시한 것으로 보인다"며 "영풍·MBK 연합의 적대적 M&A 공세로부터 회사를 지켜내고 경영 안정성과 주주가치 제고를 위해 흔들림 없이 정진하겠다"고 밝혔다.한편 영풍·MBK 측도 이날 입장을 통해 글래스루이스가 주주총회 의장 변경 정관안에 찬성한 점을 언급하며 "거버넌스 개선 필요성이 확인된 것"이라고 주장했다. 다만 글래스루이스가 이사 선임안 등 주요 안건에서 회사 측 입장에 대체로 동의한 데 대해서는 보고서의 논리적 일관성이 부족하다는 입장을 밝혔다.