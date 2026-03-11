닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
중기벤처 제약ㆍ바이오

한미약품 신동국vs송영숙 ‘600억원 소송’ 첫 변론…‘4자 연합’ 향방은

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003331

글자크기

닫기

최정아 기자

승인 : 2026. 03. 11. 18:07

12일 오전 송 회장 모녀·킬링턴 제기한 '위약벌 소송' 첫 변론
신동국 지분 29.83% 확대하며 4자연합 변수
이달 말 주총서 박재현 대표 연임 여부 갈릴 듯
신 회장, 협상카드로 활용할수도
KakaoTalk_20260311_154923743
한미약품그룹 경영권 갈등이 본격화될 조짐이 보이고 있다. 신동국 한양정밀 회장과 송영숙 회장·임주현 부회장 모녀 측이 '4자 연합 주주 간 계약' 위반을 둘러싸고 벌이는 600억원 위약벌 소송의 첫 변론기일이 하루 앞으로 다가오면서다. 한미약품 정기 주주총회를 10여일 앞두고 진행되는 만큼, 단순한 법정 공방을 넘어 '4자 연합'의 균열이냐 협상 재개냐를 결정짓는 분수령이 될 전망이다.

향후 시나리오 두 가지다. '박재현 한미대표 연임' 여부가 핵심 쟁점인 이번 주총에서 신 회장이 4자 연합을 깨고 최대 주주 권리를 직접 행사하거나, 4자 연합 내부에서 조용한 거부권을 행사하며 연합 교착 상태로 이어질 수 있다는 분석이다. 다만 업계에서는 신 회장이 이미 '600억원 소송'에 휘말린 만큼 선택지가 많지 않을 것이란 관측이 나온다.

11일 업계와 법조계에 따르면 송 회장·임 부회장 모녀와 킬링턴유한회사(라데팡스파트너스의 특수목적법인)가 신 회장을 상대로 제기한 600억원 규모의 주주간 계약 위반 청구 소송 첫 변론기일이 12일 오전 열린다. 소송의 발단은 신 회장이 지난해 1월과 7월 두 차례에 걸쳐 한미약품 지분을 담보로 총 590억원 규모의 교환사채(EB)를 발행하는 데 이어, 한미사이언스 지분 매각까지 추진하면서 발생한 것으로 전해졌다. 4자 연합이 체결한 주주간 계약에는 지분 매각 시 사전 협의와 우선매수권 보장 조항이 명시돼 있으며, 이를 위반할 경우 위약벌을 부과하도록 규정하고 있다.

이번 변론이 더욱 주목받는 이유는 신 회장이 최근 한미사이언스 지분을 29.83%로 끌어올린 시점과 맞물려 있기 때문이다. 지분 확대와 함께 소송 갈등이 깊어질 경우 4자 연합 균열 가능성이 커졌다는 관측이 제기된다. 업계 관계자는 "첫 변론에서 양측이 어떤 태도를 보이느냐에 따라 주총 전 협상 가능성도 가늠할 수 있을 것"이라고 말했다.

관건은 신 회장이 4자 연합 내부에서 어떤 행보를 택하느냐다. 우선 신 회장이 박 대표 연임에 사전 협의 없이 독자적으로 반대표를 행사할 가능성이 제기된다. 이 경우 주주간 계약상 '의결권 공동행사' 조항 위반 소지가 생긴다. 다만 시장에서는 이 시나리오의 현실 가능성을 낮게 본다. 연합을 이탈할 경우 주주간 계약 위반이 추가로 쌓여 진행 중인 600억원 소송에서 더욱 불리한 상황에 처하기 때문이다. 신 회장이 지난달 25일 기자간담회에서도 "한미약품의 전문경영인 체제와 4자연합 체제는 계속 유지할 계획"이라며 원칙적인 입장을 밝힌 이유도 여기에 있다.

일각에서는 신 회장이 이를 역으로 협상 카드로 활용할 수 있다는 관측도 나온다. 연합 내부에서 박 대표 연임에 반대표를 행사해 협상력을 높이는 방식이다. 이 경우 이를 레버리지 삼아 모녀 측과의 600억원 소송 합의를 이끌어낼 카드로 활용할 수 있다는 분석이다. 실제로 신 회장 측과 모녀 측은 지난달 26일 한미약품 사옥에서 첫 회동을 가진 이후 지속적인 협상을 이어가고 있다.

4자 연합 내 협의가 극적으로 반전될 가능성도 완전히 배제할 수는 없다. 그러나 현 국면에서 가능성은 낮다는 게 중론이다. 향후 양측이 극단적인 표 대결로 치달을 경우 차남 임종훈 한미정밀화학 사장과 한미약품 지분 11%대를 쥔 국민연금공단이 캐스팅보트로 부상할 수 있다는 전망도 나온다. 과거 국민연금은 2024년 경영권 분쟁 당시 중요한 캐스팅보트 역할을 했다.
최정아 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기