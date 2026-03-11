여의도성모병원·영등포소방서, 중증 응급환자 골든타임 확보 위한 ‘맞손’

환자 이송·수용 과정 불확실성 제거

지역 내 책임응급의료체계 강화

260311_[여의도성모병원] 영등포소방서 중증 응급환자 1차 진료권 보장 MOU 0 여의도성모병원과 영등포소방서가 지난 10일 중증 응급환자 1차 진료권 보장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다./카톨릭대 여의도성모병원

가톨릭대학교 여의도성모병원과 영등포소방서가 중증 응급환자의 치료를 위한 협력체계 구축에 나섰다. 응급환자 이송과 수용 과정에서 발생하는 혼선을 줄이고, 골든타임 내 치료 체계를 강화하기 위한 조치다. 이번 업무협약(MOU)은 서울시 관내 소방서와 의료기관이 응급환자 수용을 명문화해 맺은 최초 사례라는 점에서 지역 응급의료 체계 개선의 새로운 전환점이 될 것으로 평가된다.11일 여의도성모병원에 따르면 양 기관은 지난 10일 여의도성모병원 마리아관에서 '중증 응급환자 1차 진료권 보장을 위한 여의도성모병원-영등포소방서 MOU'를 체결했다. 이날 협약식에는 강원경 여의도성모병원장과 정영태 영등포소방서장을 비롯해 양 기관 응급의료 핵심 관계자 12명이 참석했다.이번 협약의 핵심은 환자 이송과 수용 과정에서의 '불확실성 제거'다. 양 기관은 응급환자 수용·치료를 위한 병상 및 진료 정보 실시간 공유, 구급상황관리센터와 의료기관 간 소통 강화, 정당한 사유 없는 수용 거부 금지 등에 합의했다.특히 생명이 위급한 중증 응급환자(Pre-KTAS 1~2등급) 발생 시 병원 선정 시간을 최소화하기로 했다. 여의도성모병원은 수용 역량이 허용하는 범위 내에서 이들을 우선적으로 받아들이고, 1차 진단 및 응급처치를 책임지는 '책임응급의료체계'를 가동한다. 만약 병실 부족 등으로 수용이 불가능할 경우, 그 사유를 지체 없이 119상황실에 통보해 구급대의 혼선을 막기로 했다.강원경 병원장은 "응급환자에게 1분 1초는 생명과 직결된 시간"이라며 "지역 거점 병원으로서 책임감을 갖고 소방서와 유기적으로 협력해, 환자들이 길 위에서 시간을 허비하지 않고 최적의 치료를 받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.정영태 영등포소방서장은 "응급환자의 골든타임을 지키기 위해서는 현장 대응뿐 아니라 병원의 신속한 수용과 진료 연계가 무엇보다 중요한 만큼 지역 내 책임응급의료체계를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.