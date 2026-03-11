코트라, 인터배터리서 이차전지 수출상담회…수출 확대 판로 지원

AI 데이터센터 확산으로 ESS 수요 확대 분위기

코트라 "배터리 기업, 글로벌 협력 확대 적극 지원"

사진 01 0 서울 코엑스에서 열리는 인터배터리 2026 전시회 현장 모습/코트라

전기차 중심이던 이차전지 수요가 인공지능(AI) 데이터센터와 에너지저장장치(ESS) 등으로 확대되면서 대한무역투자진흥공사(코트라)도 국내 기업 수출 기회 확대에 나서고 있다.대한무역투자진흥공사(코트라)는 이달 11일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026' 전시에서 이차전지 수출상담회를 개최한다고 11일 밝혔다.인터배터리는 코트라 코엑스 한국배터리산업협회가 공동 주관하는 국내 최대 규모 배터리 산업 전시회로 올해 14회째를 맞았다. 이번 전시회에는 국내 배터리 3사인 삼성SDI LG에너지솔루션 SK온을 포함해 배터리 셀과 소재·부품·장비 검사·측정장비 ESS 등 공급망 전반에서 700여 개 기업이 참가해 역대 최대 규모로 열린다.이번 상담회에는 전 세계 12개국 32개 유력 바이어가 방한해 국내 이차전지 분야 중소·중견기업 150여 개사와 일대일 비즈니스 상담을 진행한다. 유럽과 일본 선도기업은 물론 글로벌 배터리 제조사 등 구매력을 갖춘 핵심 기업들이 참여해 우리 기업들과 협력 기회를 모색한다.특히 미래 공급망 핵심 거점으로 부상하는 글로벌 사우스 지역 기업들도 적극 참여했다. 인도 최대 배터리 기업 E사는 배터리 핵심 소재와 첨가제를 공급할 한국 파트너사를 찾기 위해 방한했고 모로코 I사는 한국 기업과 LFP 배터리 원료 소재 공급망 구축을 위해 상담회에 참여했다.강경성 코트라 사장은 "글로벌 이차전지 시장이 공급망 재편과 수요 다변화라는 새로운 전환기를 맞이하고 있다"며 "이번 상담회를 통해 우리 배터리 소부장 기업이 글로벌 공급망에 진입하고 신흥시장에서도 새로운 협력 기회를 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.