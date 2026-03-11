靑, 검찰개혁 거래설에 무대응…일부 참모 “강경파 부화뇌동이 문제”

이재명 대통령, 중동 상황 관련 대응 현황 청취 0 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 중동 상황 관련 대응 현황 보고를 듣고 있다. /연합뉴스

청와대는 11일 정부 고위급 인사가 이재명 대통령 사건 공소 취소를 검찰 개혁과 거래하려 했다는 주장에 불편한 반응을 보였다.유튜브 채널 '김어준의 뉴스 공장'이 전날 정부 고위 관계자가 최근 고위 검사 다수에게 이 대통령의 공소 취소를 요구했고, 이는 검찰개혁과 맞바꾸는 거래라는 취지의 의혹을 제기했다.청와대는 불필요한 논란을 확산시키지 않기 위해 공식 대응은 하지 않는다는 방침이다. 청와대 관계자는 이날 "법무부가 입장을 내고 대응하기로 했다"고 하며 말을 아꼈다.하지만 "근거 없는 음모론으로 대통령을 공격하는 것은 선을 넘었다", "입장 표명이나 사실 관계 확인 자체가 불필요하다"는 날선 반응도 일각에서 나왔다.청와대 한 관계자는 "유튜브야 공직자는 아니니 그렇다 치더라도 여당 일부가 부화뇌동하는 것은 문제"라고 지적했다.여권의 한 관계자는 "대통령이 작년 집권 초반 본인의 거취, 사법적 처리와 관련된 법안들을 당이 추진하려고 할 때 다 못하게 했다"며 "공소 취소를 해달라고 요청할 생각이 있었다면 그때 그 법안을 처리하게 했으면 됐을 것"이라며 검찰개혁 거래설을 일축했다.이어 "대통령은 여기(공소 취소)에 관심이 없고 제도개혁에 관심이 있다"며 "그러니까 대통령이 지시했다고 하는 주장은 어이가 없다"고 덧붙였다.