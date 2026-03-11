빨리 끝나도, 길어져도 문제… “트럼프에겐 쉬운 출구 없어”

승리선언 위해선 이스라엘 동의 必
휴전·협상, 핵 포기 수용 여부 변수
정권교체·대중 봉기도 가능성 희박
지상군 투입해 위협 제거… 위험성↑
◇ 이란 종전 시나리오 ①: 국내 압박 피할 트럼프의 일방적 '승리 선언과 철수'
첫 번째 시나리오는 도널드 트럼프 대통령이 전쟁 중단을 선언하고 승리를 주장하는 방안이다. FT는 미국 정치 분석가들이 충돌이 어떤 방식으로 끝나든 트럼프 대통령이 승리를 주장할 것으로 보고 있다고 전했다. 허드슨연구소의 마이클 도런 선임연구원은 이란이 미국의 동맹국들을 공격하고, 역내 방어 역량을 약화시키며 글로벌 에너지 비용을 끌어올림으로써 미국에 최대 압박을 가하고 있다고 분석했다.
미국 매체 악시오스도 이날 기사에서 마지막 시나리오로 트럼프의 승리 선언과 철수를 제시했다. 다만 이 경우에도 이스라엘 동의가 필요할 수 있으며, 이스라엘은 미국과 무관하게 이란의 핵 위협을 영구적으로 제거하겠다는 뜻을 유지할 것이라고 분석했다.
◇ 시나리오 ②: 이란 핵 프로그램 완전 해체를 위한 '휴전과 협상'
두 번째 시나리오는 협상에 의한 휴전과 핵 합의다. 악시오스는 이란의 핵무기 프로그램 종료가 트럼프 대통령의 핵심 목표 가운데 하나였으며, 전쟁 발발 직전까지 스위스 제네바에서 세차례의 간접 핵 협상이 진행됐다고 전했다. 트럼프 대통령도 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 협상 재개가 "가능하다"고 했다. 다만 악시오스는 전쟁 직전 오만의 중재자들이 이란이 농축 우라늄을 비축하지 않기로 했다고 밝혔지만, 전쟁이 향후 협상에 어떤 영향을 줄지는 불분명하다고 했다.
FT는 미국과 이스라엘의 공격이 계속되는 한 이란이 휴전에 동의할 조짐은 없다고 전했다. 또 미국이 이란에 요구하는 완전한 핵 해체와 친이란 시아파 무장세력 중단은 이란 정권에 '레드라인'으로 여겨져 왔다고 분석했다.
◇ 시나리오 ③: 이란엔 적용 어려운 '베네수엘라식 지도부 교체'
세 번째 시나리오는 '베네수엘라 모델'이다. 트럼프 대통령은 지난 1월 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 후 후임자인 델시 로드리게스 임시 대통령과 협력 관계를 구축한 사례를 언급하고 있다.
그러나 이란과 베네수엘라는 비교가 어렵다고 봤다. 악시오스는 전문가들을 인용해 이란의 권력 구조가 군사·종교·정치 제도에 깊이 뿌리내린 체제형 구조이기 때문에 지도자 한 명을 교체하는 방식으로는 정권 변화를 만들기 어렵다고 설명했다. 특히 미국이 체제 내부 인물을 새 지도자로 세우는 방식은 이란 시위대에게 해방이 아니라 배신으로 받아들여질 수 있다고 지적했다.
◇ 시나리오 ④: '대중 봉기발 정권 붕괴' vs '약화된 형태의 정권 생존'
네 번째 시나리오는 시민 봉기와 정권 붕괴다. 악시오스는 아야톨라 알리 하메네이가 사망했고, 경제가 무너졌으며 전쟁 직전 이란에서 대규모 시위가 벌어진 점을 들어 정권 붕괴 가능성이 현실적이라고 봤다. 그러면서도 이란 야권에 통합된 지도자나 지상 조직이 없다고 짚었다.
FT도 지배 체제 내부의 균열이나 대중 봉기가 임박했다는 신호가 보이지 않는다고 전했다. 더 나아가 정권 생존 이후의 장기 시나리오도 제시했다. 전쟁이 사담 후세인 대통령 시절 1차 걸프전 이후 이라크처럼, 이란 정권이 상당히 약화된 형태로 살아남는 방식으로 끝날 가능성이 크다고 봤다. 또 다른 가능성으로 일부 영토만 통제하는 '잔여 국가(rump state)'와 외부 세력의 개입을 받는 민병대가 뒤엉킨 내전도 거론했다.
◇ 시나리오 ⑤: 핵 비축분 '특수부대 급습'과 끝나지 않은 '이스라엘 공세'
다섯 번째 시나리오는 특수부대의 핵 비축분 급습이다. 악시오스는 미국과 이스라엘이 이란에 특수부대를 보내 고농축 우라늄 비축분을 물리적으로 확보하거나 파괴하는 방안을 논의했다고 전했다. 이는 합의가 아니라 핵 위협의 물리적 제거로 전쟁을 끝내는 방식이다. 다만 이 작전은 이란에 지상군을 투입해야 한다는 점에서 위험성이 크다고 평가했다.
FT는 미국이 이란과의 전쟁을 끝내더라도, 이스라엘이 레바논에서 헤즈볼라와 계속 싸우기 위해 연장된 공세를 준비하고 있다고 전했다. 그러면서 이스라엘이 헤즈볼라를 더 약화시키려 할 뿐 아니라, 레바논의 정치·사회적 불안까지 키울 위험이 있다고 분석했다.