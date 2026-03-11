“107명 절윤 결의가 당 입장”… ‘한동훈 복당’엔 선그은 장동혁

"더 이상 논란 지선승리 도움 안돼"
인적청산 요구 등 잡음 차단 강공
이는 결의문 발표 이후 이틀 만에 장 대표가 직접 입장을 밝힌 것으로, 당내 추가 논쟁을 차단하고 '절윤'으로 당 노선을 정리해 지방선거에 집중하겠다는 의지로 읽힌다.
장 대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 소속 의원 '107명'을 8번 언급하며 "더 이상의 논란은 지선 승리를 위해 도움이 되지 않는다"며 "그날 입장이 나오기 전까지 당·원내지도부는 여러 차례 협의를 거쳤고, 이를 모아서 의총을 연 뒤 결의문을 채택했다"고 거듭 강조했다.
특히 장 대표는 이어 "이제 우리가 국민들께 보여드려야 할 것은 '계속된 논쟁'이 아니라 이번 결의문을 우리의 '마지막 입장'으로 하고, 어떻게 변화된 모습으로 지선 승리를 위해 최선을 다할 것인지, 결과로 보여드릴지 고민하는 것"이라고 강조했다.
장 대표는 "분명한 것은 그날 107명 의원 전원 이름으로 밝힌 입장이 국민의힘의 입장"이라며 "저는 그 결의문을 존중하는 바탕 위에서 지방선거 승리를 위해 이제 최선을 다해 뛰겠다"고 말했다.
당 안팎에서 제기되는 '한동훈 복당', '인적청산' 등 결의문 후속 조치 요구와 관련해서는 "결의문에 담기지는 못했지만 여러 다른 논의들도 있었다"며 "당 대표로서 어느 부분에서 얼마만큼 수용하고 당을 어떻게 이끌어갈지에 대해 고민하고 필요한 부분이 있다면 당 대표로서 입장을 정리해 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 밝혔다.
당 일각에서 제기되는 '한동훈 징계 철회' 요구는 현재 지도부 차원에서 별도로 논의되고 있지 않은 것으로 전해졌다. 박성훈 수석대변인은 이날 기자들과 만나 "(징계 철회는) 고민하고 있지 않은 것으로 이해하고 있다"며 "결의문이라는 것은 당 지도부가 오랜 시간에 걸친 논의 끝에 나온 것으로, 그 결과물에 그 부분(철회)까지 포함되지 않았다"고 밝혔다.
아울러 장 대표는 당내 갈등 봉합을 위해 여러 방안을 고심하고 있는 것으로 알려졌다.
박 수석대변인은 "조만간 대표께서 직접 입장을 밝힐 기회가 있을 것"이라며 "당 대표께서 당내 구성원 간의 갈등 요소가 증폭되지 않도록, 언행과 행동이 더 이상 갈등에 머무르지 않는 방향으로 '통합'을 이루기로 이미 결의했다"고 말했다.