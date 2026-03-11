“107명 절윤 결의가 당 입장”… ‘한동훈 복당’엔 선그은 장동혁

장동혁 국민의힘 대표가 11일 국회에서 열린 지역발전 인재영입 환영식에 참석하고 있다. 장 대표 뒤에 '이기는 보수, 당신과 함께 혁신합니다!'라는 문구가 적힌 플랜카드가 걸려 있다. /이병화 기자 photolbh@