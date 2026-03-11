‘서울·충남’ 공천 연장에… 김태흠 ‘화답’ 오세훈 “후속조치” 압박

세종-최민호, 인천-유정복 단수공천
이정현 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 가진 기자회견에서 "서울과 충남은 선거의 상징성과 규모가 매우 큰 지역"이라며 "공관위는 국민 눈높이에 맞는 충분한 경쟁과 검증 구조를 만들고 선택을 넓혀드리는 것이 필요하다고 판단했다"고 밝혔다. 그는 "오늘 추가접수 공고 한 후 내일 하루 접수를 받은 뒤 13일 면접을 통해 신속하고 공정하게 심사를 진행할 예정"이라고 말했다.
이에 김 지사는 12일 국회 본회의에서 대전·충남 통합법 처리 여부 등을 지켜본 후 추가 접수를 진행하겠다는 입장이다. 앞서 오 시장은 당 노선 변경을 요구하며 후보 등록을 하지 않았고, 김 지사는 충남·대전 행정통합 문제가 선결돼야 한다며 공천 신청을 보류했다.
이날 공관위의 결정은 두 현직 단체장을 향해 공천 신청의 문을 다시 열어둠으로써 경선 흥행성과 후보 경쟁력을 강화하려는 취지가 담긴 것으로 보인다. 다만 오 시장은 SNS에 올린 글에서 "(절윤) 선언으로 그쳐서는 안 된다. 국민들이 기다리는 것은 가시적 변화"라며 인적 쇄신 등 후속 조치를 압박했다. 이를 놓고 오 시장이 추가 후보 접수 기간에도 등록하지 않을 가능성을 열어뒀다는 해석이 나온다.
아울러 국민의힘은 이날 최민호 세종시장과 유정복 인천시장을 각각 단수 공천했다. 이정현 위원장은 "공관위 면접 심사와 회의에서 이 같은 내용을 만장일치로 확정했다"고 밝혔다.
유 시장은 3선에 도전하게 됐다. 공관위 측은 "유 시장은 인천시장을 비롯해 행정안전부 장관, 국회의원, 김포시장 등을 두루 거치며 중앙과 지방 행정을 모두 경험한 대한민국 대표 행정가이자, 인천을 누구보다 깊이 이해하고 인천의 미래를 가장 체계적으로 준비해 온 지도자"라고 했다.
한편 공관위는 이날 강원, 경남, 충북, 전북, 인천, 부산 등 후보자들에 대한 면접을 진행했다. 이날 김진태 강원도지사, 김재원 최고위원, 백승주 전 국방부 차관, 이강덕 전 포항시장, 이철우 경북도지사, 임이자 의원, 최경환 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관 등이 참여했다.