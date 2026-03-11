“농업·농촌 전 분야에 AI 접목”… 일손 덜고 삶의 질 높인다

유통·소비분야 확대… 연1조 투입
중소농가 '보급형 스마트팜' 보급
돌봄 로봇 등 생활 밀착 AI서비스
농식품부는 11일 정부서울청사에서 열린 과학기술관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 '농업·농촌 인공지능 대전환(AX) 전략'을 발표했다. 이번 전략은 그간 농업 생산 분야에 중점을 둔 AI 도입방안과 달리 유통, 소비, 농촌 생활여건 향상 등으로 정책범위가 확대된 것이 특징이다.
김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 전날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "이상기후, 농가인구 고령화 등 복합적 위기에 선제적으로 대응하고 주민 일상으로 AI 기술 혜택이 스며들도록 할 것"이라며 "영농규모, 여건 등으로 소외되는 농업인 및 농촌 주민이 없도록 모두의 AI를 지향하겠다"고 말했다.
농식품부는 농업 생산성 혁신, 농식품 유통구조 고도화, 농촌 주민 삶의 질 개선, AX 생태계 기반 조성 등 4대 분야를 핵심 방향으로 설정하고 세부과제를 추진할 계획이다. 2030년까지 농업 생산성 30% 향상 및 노동력 10% 절감을 실현하는 것이 목표다.
주요 내용을 보면 먼저 농업 생산 분야의 경우 중소농가가 도입할 수 있는 0.5㏊ 이하 '보급형 스마트팜 모델'을 개발한다. 대규모 자본과 복잡한 설비 없이 일손을 덜 수 있도록 문턱을 낮추겠다는 구상이다. 농업인이 고가의 장비를 빌려 쓸 수 있도록 '스마트 농기자재 공유센터'도 설치한다.
기존 농기계 임대사업소 등을 활용해 2030년까지 전국 시·군 단위에 100개소를 마련할 예정이다.
또한 반복되는 농업인력 부족 문제를 해소하기 위해 AI 전환과 동시에 로봇 전환(RX)도 추진한다. 로봇과 드론 등이 경운부터 수확까지 수행할 수 있는 '노지 무인 자율화 프로젝트(NEXT FARM)'를 실시, 논콩과 밀 등 작물부터 실증에 착수한다. 자율주행 농기계 등을 시험·검증하기 위해 새만금 단지를 중심으로 '지능형 농기계 실증단지'도 구축해 나간다.
농업 분야에 특화된 데이터센터도 구축한다. 데이터 표준화를 통해 우수농가 노하우, 생육정보 등을 농가가 거래할 수 있도록 기반을 만들 예정이다.
김 실장은 "데이터는 AI 시대에 쌀이라고 할 정도로 중요도가 큰 영역"이라며 "데이터센터를 중심으로 농업·농촌 AX 허브를 만들어 현장 수요가 높은 데이터를 거래할 수 있도록 하고, 가치평가체계도 마련할 것"이라고 강조했다.
농식품부는 유통구조 고도화 기반도 닦는다. 스마트 농산물산지유통센터(APC)를 2030년까지 300개소 조성, 입고·선별·출하 등 공정 과정에 AI 적용을 확대한다. 쌀, 원예농산물, 축산물 등 주요 품목에 대한 AI 기반 수급예측모델을 정교화하고 가격 안정성도 높여나갈 계획이다.
농촌 주민 삶의 질 개선을 위해 '스마트 농촌생활권'도 100개 이상 확대한다. 해당 개념은 농촌 주민이 일상에서 체감할 수 있는 AI 서비스가 제공되는 지역으로 도농 간 '디지털 격차' 해소를 핵심 목표로 한다.
농식품부 관계자는 "스마트 농촌생활권은 정부가 별도 지정하는 것이 아닌 교통·생활·환경 개선 등 분야에서 AI 서비스가 제공되고 있는 곳을 포괄한다"면서 "올해 기준 20개 지역에서 수요응답형 교통모델이 운영되고 있다. AI 돌봄로봇, 스마트 경로당, 마을지킴이 드론 등 다양한 기술이 실증 및 활용되는 지역을 넓히겠다는 것"이라고 설명했다.
아울러 농식품부는 연구개발(R&D) 확대 등을 통해 AX 생태계도 구축한다. 농식품 스타트업을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 제공하고, 2024년 기준 1279개사로 집계된 유망 스타트업을 오는 2030년까지 3000개사로 확대해 나간다.
AI 전담 조직, 민관 협의체, 범부처 협의 등을 통해 거버넌스를 정비하고, 현장 요구도 정책에 반영할 예정이다.
농식품부는 이번 전략에 투입되는 비용이 연간 1조원을 웃돌 것으로 추정하고 있다. 소멸위기에 놓인 농업·농촌의 위기에 대응하고, 미래 경쟁력을 확보하기 위해 역량을 집중할 방침이다.
김 실장은 "AI 도입 문턱을 낮추기 위해 관련 정책자금을 하드웨어 중심에서 소프트웨어까지 확대할 수 있도록 지원 기준을 개선해 나갈 것"이라며 "농업 스마트화를 앞당기고, 농촌의 AI 문해력을 높일 수 있도록 정책적 관심을 확장해 나가겠다"고 했다.