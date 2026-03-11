김정은, 미사일 시험발사 화상 참관… “핵무력, 다각 운용단계”

김정은 북한 국무위원장이 화상으로 참관한 가운데 지난 10일 구축함 '최현호'에서 순항미사일 시험발사를 진행했다고 조선중앙통신이 11일 보도했다. 이날 김 위원장의 딸 주애도 함께 화상으로 시험발사를 참관했다. /연합