IT·과학 인터넷

실무형 개발 인재 양성…‘카카오테크 부트캠프’ 4기 교육생 모집

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 12. 08:58

총 150명 교육생 모집…누구나 지원 가능
26.03.12 [카카오 보도사진] 카카오, 미래 기술 인재 양성 지속 확대… ‘카카오테크 부트캠프’ 4기 교육생 150명 모집
카카오가 '카카오테크 부트캠프' 4기 교육생을 모집한다./카카오
카카오는 실무형 개발 인재 양성을 위한 교육 프로그램인 '카카오테크 부트캠프' 4기 교육생 모집을 진행한다고 12일 밝혔다.

2022년부터 운영 중인 카카오테크 부트캠프는 현장에 즉시 활용 가능한 역량을 갖춘 개발자 양성을 목표로 한 상생 교육 프로그램이다. 이번 4기 과정은 AI 실무 개발, 풀스택, 클라우드 네이티브 등 총 3개 과정으로 구성됐으며 과정별로 50명씩 총 150명의 교육생을 모집한다. 모집 기간은 오는 22일까지다.

교육은 오는 5월 12일부터 11월 17일까지 약 6개월간 온·오프라인으로 진행된다. 교육생들은 평일 주 40시간, 총 1000시간에 달하는 집중 커리큘럼을 통해 이론 학습은 물론 실제 서비스 구현과 운영을 아우르는 프로젝트 중심의 학습을 받게 된다.

교육은 카카오 현직 개발자들이 커리큘럼 설계 단계부터 참여해 실무 밀착형 교육을 강화한 것이 특징이다. 현업 경험이 풍부한 전문 강사진이 상주하며 교육 과정을 지원하고 카카오 개발자들의 멘토링과 특강을 통해 기술 노하우와 협업 문화를 전수할 예정이다.

각 과정은 실무 중심으로 구성됐다. 풀스택 과정은 웹 서비스 개발, AI 실무 개발 과정은 인공지능 서비스 구현, 클라우드 네이티브 과정은 인프라 구축과 운영 기술을 중심으로 교육한다.

참가 교육생을 위한 체계적인 지원 혜택도 마련됐다. 판교에 위치한 교육장에서 1인 1석의 학습 공간을 제공해 몰입을 높이고 고사양 GPU 클라우드 환경 및 유료 AI 도구 등 최신 개발 인프라를 제공한다. 또한 전문 커리어 코칭을 통한 이력서 및 포트폴리오 멘토링 등 수료 후 성장을 돕는 취업 지원 프로그램도 함께 운영된다.

학력, 전공, 나이에 관계없이 소프트웨어 개발에 대한 열정과 역량을 갖춘 인재라면 누구나 지원 가능하다. 고용노동부 '내일배움카드' 보유 시 지원받을 수 있다.

서은희 카카오 ESG 기술인재양성 리더는 "카카오테크 부트캠프는 카카오의 개발 문화와 협업 방식을 반영한 실무 중심 IT 교육 프로그램"이라며 "AI 시대를 이끌 기술 인재 양성과 함께 카카오의 상생 가치를 실현하는 교육 모델로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

한편 카카오는 2022년 고용노동부의 'K-디지털 트레이닝' 디지털선도 아카데미 운영기관으로 선정된 이후 기술 인재 양성에 앞장서 왔다. 오는 26일 수료를 앞둔 3기 교육생을 포함해 현재까지 총 660명의 기술 인재를 양성했으며 이번 4기를 통해 150명을 추가로 모집한다.


김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

