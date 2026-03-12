대전시, 첨단방산 육성에 5년간 8736억 투입

2026~2030 방산 2차 로드맵 발표

2025082501001883100079941 0 대전 안산첨단국방융합클러스터 조감도. /대전시

반도체와 함께 대한민국의 수출효자 산업으로 떠오른 방위산업. 한반도를 휩쓴 6·25 전쟁 이후에도 70년 넘게 이어진 남북한의 대치상황이 역설적으로 우리 방위산업이 도약하는 토대를 만들었다.4년 넘게 이어지고 있는 러시아와 우크라이나의 전쟁, 자칫 중동전쟁으로 확산될 조짐을 보이고 있는 미국과 이스라엘의 이란 폭격 등 지구촌은 어느 때 보다 전쟁위험이 높아지고 있다.자국 안보가 중요해진 유럽과 중동, 아시아 국가들이 가성비 좋은 한국 무기를 앞다퉈 찾고 있다. 이미 한국의 K2전차, K9자주포, FA-50 경공격기, KSS-Ⅲ잠수함 등이 해외 무기시장의 인정을 받고 있다.천궁-Ⅱ는 이번 중동전에서 이란의 미사일과 드론을 요격하는 아랍에미리트(UAE) 무기로 세계의 주목을 받았다.대한민국의 두뇌들이 집중되어 있는 과학도시 대전은 떠오르는 한국 방산에 주도적인 역할을 하기 위해 다시 한번 고삐를 죈다.유세종 대전시 미래전략 실장은 이를 숫자로 소개했다. △8736억원 △212만평 △300억원 △15개 △8개 △1만명 등이다.앞으로 5년 동안 방산에 △8736억원을 투자하며, 국방 첨단산업단지를 △212만평으로 확장하며, 연매출 △300억원 이상 강소기업을 △15개 육성하고 , 국방분야 상장기업 △8개사 배출, 국방 전문 연구·산업 인력 △1만명 확보 등의 계획을 세웠다.대전시는 인공지능(AI)과 첨단기술을 기반으로 이같은 계획을 실천하기 위해 미래 국방산업 육성 전략을 마련했다.우선 대전과학산업진흥원(Distep)과 함께 '대전시 국방산업 육성계획(2026~2030년)'을 세웠다..이는 '대전시 국방산업 육성 및 지원 조례'에 따른 제2차 중장기 로드맵이다. 1차 계획 성과를 기반으로 정책 연속성을 확보하고 정부 방위산업 전략에 대응하는 조치다.방위사업청 이전과 안산 첨단국방산업단지 조성 등 인프라 확충을 계기로 연구개발과 사업화를 연계한 혁신 생태계 구축에 중점을 뒀다.대전시는 2026년부터 2030년까지 총 8736억원을 투입한다. 국비 7805억원과 시비 889억원, 민간 42억원이 포함된다. 국방산업 육성 정책을 단계적으로 추진할 계획이다.유 실장이 소개한 수치들을 달성하기 위해 3대 전략과 11개 중점 과제를 추진한다. 인공지능 기반 국방혁신 생태계를 조성한다. 방산기업 글로벌 경쟁력 강화와 강소기업 육성을 지원한다. 산·학·연·관·군 협력 기반 혁신체계를 구축한다.안산 첨단국방산업단지 조기 완성을 추진한다. 방산혁신클러스터 고도화도 병행한다. 민·군 공동 실증과 시험 인프라를 구축한다. 미래전장 대응형 첨단융합기술 개발과 사업화를 지원한다.국방 딥테크 분야 창업도 촉진한다. 기업 성장 단계별 맞춤 지원을 강화한다. 글로벌 표준과 인증 획득을 돕는다. 해외 전시회 참가와 수출 컨설팅도 확대한다.협력 거버넌스도 구축한다. 방산 협력 컨트롤타워 기능을 강화한다. 전담조직을 신설한다. 민·군 기술협력과 정보교류 네트워크를 확대한다. 국방 전문인력 양성과 채용 협력도 추진한다.대전시는 AI·우주·무인체계 등 미래전장 핵심기술과 연계된 산업 생태계 구축 효과를 기대하고 있다. 지역 산업 성장과 양질의 일자리 창출에도 기여할 것으로 전망한다.유 실장은 "대전은 정부출연연구기관과 과학기술 인프라가 집적된 연구개발 중심 도시로 첨단 국방기술을 선도할 충분한 역량을 갖추고 있다"며 "AI와 첨단기술이 융합된 국방혁신 생태계를 구축해 지역 방산기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.