“다시 찾아온 인연”…종로구, 어르신 싱글 찾기 ‘굿라이프 챌린지’ 개최

2025 상반기 종로 어르신 굿라이프 챌린지 (2) 0 정문헌 종로구청장이 지난해 열린 '굿라이프 챌린지'에서 인사말을 하고 있다. /종로구

서울 종로구가 홀로 지내는 어르신들에게 새로운 인연과 활기찬 노후를 선물한다.구는 다음 달 2일 성균관컨벤션웨딩홀에서 '2026년 상반기 종로 굿라이프 챌린지'를 개최한다고 12일 밝혔다. 이 행사는 어르신들의 정서적 안정과 사회적 연결을 돕는 구 특화 복지 프로그램이다.이번 행사는 '7080 추억의 종로다방'을 콘셉트로, 참여 어르신들이 자연스럽게 서로를 알아갈 수 있도록 △관계 형성 프로그램 △일대일 대화 △커플선택 등 프로그램을 진행한다. 참여 어르신들은 옛 교복을 입고 젊은 시절의 설렘을 되새기며, 정화예술대 학생들의 메이크업 지원을 받아 젊은 시절의 설렘을 떠올리는 시간을 갖는다.참여 대상은 종로구에 거주하는 65세 이상 홀로 생활하는 어르신으로, 오는 27일까지 거주지 동주민센터에서 남녀 각 20명씩 선착순 모집한다. 정문헌 구청장은 "어르신들이 새로운 인연을 만나고 사회적 관계를 넓히는 과정에서 삶의 활력과 즐거움을 되찾기를 기대한다"며 "앞으로도 창의적인 어르신 정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.