닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

“다시 찾아온 인연”…종로구, 어르신 싱글 찾기 ‘굿라이프 챌린지’ 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003548

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 03. 12. 10:21

내달 2일 성균관컨벤션웨딩홀서 진행
65세 이상 관내 홀로 거주하는 어르신 대상
2025 상반기 종로 어르신 굿라이프 챌린지 (2)
정문헌 종로구청장이 지난해 열린 '굿라이프 챌린지'에서 인사말을 하고 있다. /종로구
서울 종로구가 홀로 지내는 어르신들에게 새로운 인연과 활기찬 노후를 선물한다.

구는 다음 달 2일 성균관컨벤션웨딩홀에서 '2026년 상반기 종로 굿라이프 챌린지'를 개최한다고 12일 밝혔다. 이 행사는 어르신들의 정서적 안정과 사회적 연결을 돕는 구 특화 복지 프로그램이다.

이번 행사는 '7080 추억의 종로다방'을 콘셉트로, 참여 어르신들이 자연스럽게 서로를 알아갈 수 있도록 △관계 형성 프로그램 △일대일 대화 △커플선택 등 프로그램을 진행한다. 참여 어르신들은 옛 교복을 입고 젊은 시절의 설렘을 되새기며, 정화예술대 학생들의 메이크업 지원을 받아 젊은 시절의 설렘을 떠올리는 시간을 갖는다.

참여 대상은 종로구에 거주하는 65세 이상 홀로 생활하는 어르신으로, 오는 27일까지 거주지 동주민센터에서 남녀 각 20명씩 선착순 모집한다. 정문헌 구청장은 "어르신들이 새로운 인연을 만나고 사회적 관계를 넓히는 과정에서 삶의 활력과 즐거움을 되찾기를 기대한다"며 "앞으로도 창의적인 어르신 정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 상선 연쇄 피격 이란 “유가 200달러 각오하라”…전세계 4억배럴 방출에도 에너지 시장 요동

트럼프 “이란 전쟁 내가 원할 때 끝낸다” vs 이스라엘 “시간제한 없이 목표 달성 때까지 계속”

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

이란 “비공격·배상 보장 있어야 종전”…종전 시간표 놓고 엇갈린 美·이스라엘

[마켓파워] LG그룹 전략 재설계 시점… AI·B2B 전략 ‘속도’

‘AI·콘텐츠’ 힘주는 카페24…글로벌 이커머스 플랫폼 노린다

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대