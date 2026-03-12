닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

러닝·등산 중 목마를 때…서울 음수대, 15일부터 1777대 재가동

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003592

글자크기

닫기

박지숙 기자

승인 : 2026. 03. 12. 11:28

'아리수맵’ 통해 음수대 위치 확인 가능
야외 음수대 사진 (1)
야외 음수대 사진 /서울시
봄철 야외활동 인구가 늘어나는 시기에 맞춰 서울 시내 공원과 산책로 곳곳의 음수대가 일제히 가동된다.

서울시는 겨울철 동파 방지를 위해 멈춰 뒀던 야외 음수대 1777대를 오는 15일부터 재가동한다고 12일 밝혔다. 재가동에 앞서 공원 관리부서 전수조사, 수도사업소 확인 점검, 서울아리수본부 최종 점검까지 3단계 합동점검을 마쳤다. 출수·배수 작동 여부, 누수, 출수구 청결 상태 등을 집중 점검했다.

올해부터 수질검사 항목이 362개로 확대돼 더 엄격한 기준이 적용된 아리수가 공급된다. 재가동 이후에도 연 4회 정기 수질검사를 실시하고 결과를 음수대 안내판에 공개한다. 정기검사 항목은 pH·탁도·잔류염소·철·구리 등 5개다.

음수대 위치는 아리수맵에서 확인할 수 있다. 현재 위치 기준으로 가까운 음수대를 찾거나 러닝·등산 중 급수 지점을 미리 설정하는 것도 가능하다. 시는 올해 안에 수질 정보를 실시간으로 함께 확인할 수 있는 시스템도 구축할 계획이다. 축제·행사 현장에는 이동식 '동행 음수대'를 지원한다.

주용태 서울아리수본부장은 "운동이나 산책 중에도 아리수로 수분을 보충할 수 있도록 음수대 운영을 재개했다"며 "수질 정보 제공 체계도 단계적으로 갖춰 시민이 안심하고 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 상선 연쇄 피격 이란 “유가 200달러 각오하라”…전세계 4억배럴 방출에도 에너지 시장 요동

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

이란 “비공격·배상 보장 있어야 종전”…종전 시간표 놓고 엇갈린 美·이스라엘

소방관 초청한 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 당일 취소…백성현 “무거운 책임감” 제작사도 사과

[마켓파워] LG그룹 전략 재설계 시점… AI·B2B 전략 ‘속도’

‘좌완 에이스’ 손주영의 낙마… 우완 파이어볼러 ‘오브라이언’ 수혈

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대