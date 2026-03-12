K-게임 스타트업 키운다

콘진원, 글로벌게임허브센터 입주기업 32곳 모집

판교 제2테크노밸리 거점…임대료·개발 인프라·AI 연계 교육 등 지원

ㅇ 0 /한국콘텐츠진흥원

한국콘텐츠진흥원이 중소 게임기업과 초기 창업팀의 성장을 지원하기 위해 글로벌게임허브센터 신규 입주기업을 모집한다.콘진원은 문화체육관광부와 함께 2026년 상반기 글로벌게임허브센터 신규 입주기업을 공모한다고 12일 밝혔다. 이번 모집을 통해 중소 게임기업과 예비·초기 창업팀 등 총 32개 기업(팀)을 선정해 입주 공간과 개발 기반 시설, 역량 강화 프로그램 등을 지원할 계획이다.글로벌게임허브센터는 경기도 판교 판교 제2테크노밸리 내 LH기업성장센터 8~9층에 위치한 게임 산업 지원 거점이다. 성장 잠재력이 있는 중소 게임기업과 창업 5년 미만 초기 창업자, 예비 창업팀을 대상으로 안정적인 개발 환경과 사업 확장 기회를 제공하고 있다.이번 상반기 1차 모집에서는 ▲글로벌게임허브센터 입주기업 14개사 ▲게임벤처4.0 프로그램 참여팀 18개 팀 등 총 32개 기업(팀)을 선정한다. 입주기업으로 선정되면 사무공간 임대료와 관리비 지원을 비롯해 게임 개발에 필요한 소프트웨어, 모바일·가상현실(VR) 게임 테스트베드 등 다양한 개발 인프라를 이용할 수 있다.특히 올해는 산업 변화에 맞춰 게임과 인공지능(AI)을 연계한 교육·컨설팅을 강화하고, 게임 개발 효율성을 높이기 위한 모션캡처 활용 프로그램도 확대 운영할 예정이다.글로벌게임허브센터 입주기업은 국내 중소 게임 법인이 지원할 수 있으며, 선정 시 임대료의 80%와 관리비의 50%를 지원받는다. 기본 입주 기간은 2년이며, 평가를 통해 최대 4년까지 연장할 수 있다. 게임벤처4.0은 창업 준비 중이거나 공고일 기준 창업 5년 미만 게임 개발사가 지원 가능하며, 최대 2년간 입주 비용을 전액 지원받는다.입주기업은 게임 개발뿐 아니라 기업 운영에 필요한 교육과 컨설팅도 지원받는다. 최신 산업 및 기술 동향 교육을 비롯해 세무·회계·법무 등 경영 컨설팅, 투자 유치를 위한 기업설명(IR) 컨설팅과 투자자 대상 발표 행사(데모데이) 등 기업 성장 프로그램이 제공된다.사업 신청은 콘진원 누리집을 통해 진행되며, 관련 서류를 준비해 오는 26일 오전 11시까지 온라인으로 접수하면 된다.콘진원 김성준 게임신기술본부장은 "글로벌게임허브센터는 인공지능 등 변화하는 게임 산업 환경에 맞춰 중소 게임기업의 의견을 적극 반영하고, 기업 간 네트워킹 기회를 확대하고 있다"며 "앞으로도 입주기업이 게임 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.