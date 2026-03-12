닫기

출판·문화

K-게임 스타트업 키운다

전혜원 기자

승인 : 2026. 03. 12. 16:46

콘진원, 글로벌게임허브센터 입주기업 32곳 모집
판교 제2테크노밸리 거점…임대료·개발 인프라·AI 연계 교육 등 지원
ㅇ
/한국콘텐츠진흥원
한국콘텐츠진흥원이 중소 게임기업과 초기 창업팀의 성장을 지원하기 위해 글로벌게임허브센터 신규 입주기업을 모집한다.

콘진원은 문화체육관광부와 함께 2026년 상반기 글로벌게임허브센터 신규 입주기업을 공모한다고 12일 밝혔다. 이번 모집을 통해 중소 게임기업과 예비·초기 창업팀 등 총 32개 기업(팀)을 선정해 입주 공간과 개발 기반 시설, 역량 강화 프로그램 등을 지원할 계획이다.

글로벌게임허브센터는 경기도 판교 판교 제2테크노밸리 내 LH기업성장센터 8~9층에 위치한 게임 산업 지원 거점이다. 성장 잠재력이 있는 중소 게임기업과 창업 5년 미만 초기 창업자, 예비 창업팀을 대상으로 안정적인 개발 환경과 사업 확장 기회를 제공하고 있다.

이번 상반기 1차 모집에서는 ▲글로벌게임허브센터 입주기업 14개사 ▲게임벤처4.0 프로그램 참여팀 18개 팀 등 총 32개 기업(팀)을 선정한다. 입주기업으로 선정되면 사무공간 임대료와 관리비 지원을 비롯해 게임 개발에 필요한 소프트웨어, 모바일·가상현실(VR) 게임 테스트베드 등 다양한 개발 인프라를 이용할 수 있다.

특히 올해는 산업 변화에 맞춰 게임과 인공지능(AI)을 연계한 교육·컨설팅을 강화하고, 게임 개발 효율성을 높이기 위한 모션캡처 활용 프로그램도 확대 운영할 예정이다.

글로벌게임허브센터 입주기업은 국내 중소 게임 법인이 지원할 수 있으며, 선정 시 임대료의 80%와 관리비의 50%를 지원받는다. 기본 입주 기간은 2년이며, 평가를 통해 최대 4년까지 연장할 수 있다. 게임벤처4.0은 창업 준비 중이거나 공고일 기준 창업 5년 미만 게임 개발사가 지원 가능하며, 최대 2년간 입주 비용을 전액 지원받는다.

입주기업은 게임 개발뿐 아니라 기업 운영에 필요한 교육과 컨설팅도 지원받는다. 최신 산업 및 기술 동향 교육을 비롯해 세무·회계·법무 등 경영 컨설팅, 투자 유치를 위한 기업설명(IR) 컨설팅과 투자자 대상 발표 행사(데모데이) 등 기업 성장 프로그램이 제공된다.

사업 신청은 콘진원 누리집을 통해 진행되며, 관련 서류를 준비해 오는 26일 오전 11시까지 온라인으로 접수하면 된다.

콘진원 김성준 게임신기술본부장은 "글로벌게임허브센터는 인공지능 등 변화하는 게임 산업 환경에 맞춰 중소 게임기업의 의견을 적극 반영하고, 기업 간 네트워킹 기회를 확대하고 있다"며 "앞으로도 입주기업이 게임 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

전혜원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보

