유통 패션·뷰티

셀리맥스, 일본 최대 이커머스 이벤트 ‘메가와리’ 1위 등극

장안나 기자

승인 : 2026. 03. 13. 10:52

일본 최대 이커머스 할인 행사 ‘메가와리’ 종합 랭킹 1위 올라

더마코스메틱 브랜드 셀리맥스(celimax)가 일본 이커머스 플랫폼 큐텐(Qoo10)의 대형 할인 행사 메가와리(メガ割)’에서 종합 랭킹 1위를 기록했다.


셀리맥스는 일본 인플루언서와 협업해 선보인 콜라보 세트가 지난 5일 기준 메가와리 종합 랭킹 1위를 차지했다고 13일 밝혔다. 대표 제품인 ‘레티날 샷 타이트닝 부스터’ 단품도 종합 랭킹 2위에 올랐다.


메가와리는 이베이재팬이 운영하는 큐텐의 분기별 대형 할인 행사로 일본 온라인 쇼핑 이용자들이 대거 참여하는 프로모션으로 알려져 있다.


셀리맥스의 ‘레티날 샷 타이트닝 부스터’는 해외 온라인 플랫폼에서도 판매 성과를 기록하고 있다. 이 제품은 북미 아마존의 페이셜 세럼 카테고리에서 1위를 기록했으며, 아마존 호주 뷰티 카테고리와 글로벌 온라인 쇼핑 플랫폼 예스스타일(YesStyle)에서도 상위권 판매 순위를 기록했다.


셀리맥스는 일본 시장 확대를 위해 추가 프로모션을 진행할 계획이다. 오는 4월에는 큐텐 메가포 프로모션과 공식몰 행사를 진행하고, 5월에는 큐텐을 통해 더비타 라인 신제품을 선보일 예정이다.


김민석 셀리맥스 대표는 “메가와리 행사에서의 판매 성과를 바탕으로 일본 시장에서의 제품과 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

장안나 기자

