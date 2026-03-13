닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예

넷플릭스 ‘K팝 데몬 헌터스’, 속편 제작 확정…세계관 확장

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260313010003885

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 13. 08:12

케데헌
'케이팝데몬헌터스'/넷플릭스
넷플릭스 애니메이션 영화 'K팝 데몬 헌터스'의 후속작 제작이 확정됐다.

13일(현지시간) 넷플릭스 공식사이트 투둠에 따르면 'K팝 데몬 헌터스'의 속편을 제작하며, 전편을 연출한 매기 강(Maggie Kang)과 크리스 애펄한스(Chris Appelhans) 감독이 다시 연출을 맡는다고 밝혔다.

매기 강 감독은 "한국인 감독으로서 한국 이야기와 캐릭터를 더 보고 싶다는 관객들의 반응에 큰 자부심을 느낀다"며 "우리가 만든 세계에는 아직 보여줄 이야기가 많다. 이번 작품은 시작에 불과하다"고 말했다.

크리스 애펄한스 감독도 "이 캐릭터들은 우리에게 가족 같은 존재가 됐고, 그들의 세계는 우리의 또 다른 집이 됐다"며 "다음 이야기를 통해 캐릭터들을 더 성장시키고 음악, 애니메이션, 스토리가 결합하는 새로운 가능성을 계속 탐구하고 싶다"고 밝혔다.

또한 'K팝 데몬 헌터스'는 아카데미 시상식(오스카) 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2개 부문 후보에도 올랐다.

넷플릭스 최고콘텐츠책임자(CCO) 벨라 바자리아는 "이 작품은 언어와 세대, 장르를 넘어서는 글로벌 팬덤을 만들어냈다"며 "감독들과의 협력을 통해 이 세계관을 더 확장할 계획"이라고 밝혔다.

이 작품은 소니 픽처스 애니메이션과 공동 제작됐다.

넷플릭스 영화 부문 책임자인 댄 린(Dan Lin)은 "이 작품은 개인적인 이야기이면서 동시에 문화적 장벽을 넘는 시도를 보여줬다"며 "더 많은 이야기를 팬들에게 선보일 수 있기를 기대한다"고 말했다.

소니 픽처스 애니메이션의 크리스틴 벨슨과 데이미언 드 프로버빌 공동 사장은 "감독들의 독창적인 시각이 전 세계 관객들에게 큰 공감을 얻었다"며 "다음 작품에서도 그들의 비전을 확장할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

'K팝 데몬 헌터스'는 2025년 6월 공개 이후 넷플릭스에서 5억 회 이상 조회수를 기록하며 역대 가장 많이 시청된 넷플릭스 영화로 집계됐다. 작품에 등장하는 가상의 K팝 그룹 헌트릭스의 음악도 큰 인기를 얻었다. 헌트릭스는 빌보드 핫100 1위를 기록한 최초의 K팝 걸그룹으로 이름을 올렸으며, 영화 삽입곡 골든은 그래미상 수상 기록도 세웠다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

하메네이 첫 메시지 “호르무즈 계속 닫아라”…트럼프 “유가보다 이란 핵 저지 우선”

브렌트 100달러 재돌파…하메네이 “호르무즈 봉쇄 유지” 트럼프 “유가보다 이란핵 제거”

“中 전기차·배터리 총공세” 지커·샤오펑·샤오미, 한국 상륙 본격화

[사설] 美, 슈퍼 301조 발동···보복관세 빌미 없애야

김민석 총리, 워싱턴서 밴스 美부통령 회담…대미투자 3500억달러·301조 조사 대응 논의 가능성

[사설] 양대 노총 ‘세 불리기’ 힘 실어준 노란봉투법

‘KTX-이음’ 소사역 정차 가능성 보인다...국토부 등 관계기관 협의 진전

지금 뜨는 뉴스

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?