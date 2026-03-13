‘KTX-이음’ 소사역 정차 가능성 보인다...국토부 등 관계기관 협의 진전

조용익 시장 “소사역 정차 실현해 시민 교통편의·지역 성장기반 높일 것”

clip20260312090850 0 조용익 부천시장(뒷줄 왼쪽 열번째)이 지난해 11월 10일 소사역에서 진행된 'KTX 이음열차 소사역 정차 요구 서명운동' 홍보 캠페인에 참석해 시민들과 기념촬영을 하고 있다./부천시

12만명이 넘는 부천시민들의 염원을 담은 '서해선 KTX-이음열차'의 소사역 정차 요구가 전환점을 맞고 있다. 시민들이 작성한 서명부를 국토교통부에 전달한 것을 계기로 새로운 대안에 대한 관계기관간 협의가 본격화되면서다.12일 부천시에 따르면 지난해 10월부터 약 3개월 동안 온·오프라인에서 진행된 'KTX-이음 소사역 정차 요구 서명운동'에는 시민 12만5842명이 참여하며 한목소리를 냈다.소사역에 KTX-이음열차가 정차하길 바라는 시민의 명확한 여론과 의지를 보여준 사례라는 게 부천시 측의 설명이다. 부천시는 지난 1월 서명부를 국토부에 정식으로 제출했고, 이는 실무 협의의 전환점이 됐다. 부천시는 그동안 국토부·국가철도공단·한국철도공사 등 관계기관과 함께 KTX-이음열차 소사역 정차의 타당성과 안전성, 시설개선 대안을 폭넓게 논의해 왔다.이 과정에서 소사역 정차와 관련한 다양한 시설개선 방안을 논의되기 시작한 것은 긍정적인 대목이다. 부천시는 이러한 대안들을 바탕으로 운영 안정성과 시민 이용 편의 등을 종합적으로 고려해 검토를 진행하고 있다.향후 부천시는 사전타당성 검토를 통해 교통수요, 열차운영 영향, 시설개선 필요성, 경제성 등을 종합적으로 분석하고, 이를 토대로 관계기관과 협의를 이어갈 계획이다. 아울러 이번 검토 결과를 바탕으로 KTX-이음열차 소사역 정차 가능성을 다각도로 검토해 나갈 방침이다.부천시는 KTX-이음열차의 소사역 정차가 이뤄지면 서부 수도권 주민의 교통 접근성과 편의성이 크게 높아질 것으로 기대하고 있다. 현재 부천과 인천 지역 주민이 충남 홍성 등 서해권 지역으로 움직일 경우, 서울역까지 이동해 KTX로 갈아타야 해서 약 3시간이 소요된다. 하지만 소사역에서 KTX-이음열차를 이용할 경우 환승 없이 약 1시간 20분 만에 목적지에 도착할 수 있다. 이동시간이 절반 이하로 단축되는 셈이다.서해선은 경기 고양 대곡에서 김포공항, 안산, 화성을 거쳐 충남 홍성까지 이어지는 광역 철도망으로, 장항선 복선화가 완료되면 전북 군산과 익산까지 연결된다. 이럴 경우 충남권은 1시간, 전북권은 2시간대 생활권이 가능해져 경제·문화 교류가 활발해질 것으로 전망하고 있다.또한 소사역은 서해선과 경인선이 교차하는 환승 거점으로, 2024년 기준 하루 평균 이용객이 3만8000여 명에 이른다. 이는 서해선 구간 다른 역 중에서도 높은 수준이다.부천시는 이러한 이동 수요가 정차 타당성 입증은 물론 향후 소사역세권 주변의 경제 활성화와 정주 여건 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 나아가 장기적으로 도시 차원의 경제성장 효과도 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.조용익 시장은 "시민들의 염원을 동력 삼아 사업 추진에 실질적인 변화를 만들어냈다"며 "새로운 대안을 중심으로 관계기관과 끝까지 협의해 KTX-이음열차의 소사역 정차를 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.