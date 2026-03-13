이정현 국힘 공관위원장 전격 사퇴…“더이상 혁신 추진 어려워”

임명된지 29일 만에 하차…TK 공천 방식 두고 내부 충돌

정희용 "다시 찾아뵙고 모셔오겠다"…면접은 그대로 진행

오세훈 "혁신선대위 조기 출범"…위원장에 김종인 거론

기자들과 대화 나누는 국민의힘 이정현 공천관리...<YONHAP NO-4069> 0 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 지난 12일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공관위 회의와 6·3 지방선거 공천 면접 심사를 앞두고 기자들과 대화를 나누고 있다. /연합

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 13일 "제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다"며 전격 사퇴했다. 공관위원장에 임명된지 29일 만이다.6·3 지방선거를 82일 앞둔 이 위원장은 이날 오전 사퇴의 변을 내고 "이번 공천 과정에서 저는 변화와 혁신의 필요성을 절실히 느끼며 맡은 역할에 최선을 다해보려고 했다"며 "그러나 여러 의견을 존중하는 과정에서 제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다"고 밝혔다.이 위원장은 "모든 책임을 제가 지고 공천관리위원장직에서 물러난다"며 "당의 단합과 지방선거의 승리를 진심으로 기원한다"고 말헀다.이에 정희용 사무총장은 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "전날(12일) 공관위 회의 막바지에 위원장께서 생각하는 방향과 공관위원 간 약간의 이견이 있었다"며 "대구·부산 공천 방식과 관련해 여러가지 복합적으로 판단하신 것 같다"고 말했다. 이어 "다시 찾아뵙고 모셔올 것"이라고 다짐했다.국민의힘에 따르면 전날 비공개로 접수된 예비후보자 1명이 있는 것으로 전해졌다. 이와 관련해 정 사무총장은 "오늘 공천 면접은 예정대로 진행한다"고 밝혔다.이 위원장의 돌연 사퇴 선언에 한 지도부 관계자는 "몰랐다.당황스럽다"며 "지금 사무총장이 있으니까 대행으로 진행할 것 같다. 시간이 없는데 일은 해야 한다"고 말했다.이 위원장의 사퇴 배경에는 전날 오후 6시까지 공천 신청을 하지 않은 오세훈 서울시장이 영향을 미친 것으로 보인다. 오 시장은 전날 오후 5시 40분 장동혁 지도부를 향해 혁신 선거대책위원회 조기 출범과 인적 청산을 요구하며 후보 등록을 거부했다.장 대표가 '윤리위 모든 징계 지방선거까지 중단' 방침을 밝히고 연이어 윤석열 정부의 개혁 과제를 강조했지만, 오 시장은 자신이 요구해온 수준에 미치지 못한다는 기존 입장을 유지한 것이다.현재 혁신선대위원장에는 김종인 전 비상대책위원장이 거론되고 있다. 이와 관련 박정훈 국민의힘 의원은 "아마 유력하게 생각하는 것으로 저는 알고 있다"며 오 시장이 김 전 위원장을 염두에 두고 있다고 주장했다.