우리집 관리비도 네이버페이로…Npay 머니·포인트로 결제

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 13. 09:36

Npay 부동산서 '우리집' 서비스 등록 후
관리비 포인트로 결제
관련 이벤트도 진행
[이미지] Npay 관리비 정기납부
네이버페이가 '우리집 관리비 정기납부' 서비스를 오픈했다./네이버페이
네이버페이(Npay)가 '우리집 관리비 정기납부' 서비스를 오픈했다.

13일 네이버페이에 따르면 '우리집 관리비 정기납부'는 현재 거주하고 있는 집을 Npay 부동산 '우리집' 서비스에 등록한 후 관리비를 Npay 머니·포인트로 정기 결제할 수 있는 서비스다.

해당 서비스에 사용자가 거주하고 있는 집을 등록하면 해당 집의 최신 시세, 실거래가, 매물정보와 단지 공지사항을 'Npay 부동산'에서 확인할 수 있다. Npay 앱 금융탭 상단의 검색창에서 '우리집 서비스'를 검색하거나, 모바일 Npay 부동산 메인 화면에서 '우리집 등록하기'를 클릭하면 이용 가능하다.

'우리집' 등록을 완료하면 Npay 부동산 홈의 'MY' 탭에서 거주 중인 부동산을 확인할 수 있으며 해당 페이지 내의 '관리비 정기납부 신청하기'를 클릭하면 매달 정기 관리비 납부일 하루 전날에 Npay 머니·포인트로 자동 납부된다. 관리비 결제가 완료된 후에는 네이버 앱 알림을 받을 수 있으며 '우리집' 서비스를 통해 매달 관리비도 조회할 수 있다.

서비스 오픈을 기념한 프로모션도 진행된다. 오는 4월 10일까지 정기납부를 신청하고 관리비 납부를 완료하면 Npay 포인트 5000원을 지급한다. 또한 올해 연말까지 관리비 정기납부를 통해 결제한 금액의 0.3%를 포인트로 적립받을 수 있다.
김영진 기자

