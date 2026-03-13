닫기

산업 대기업

삼성중공업, 미국 샌디에이고에 첫 연구센터 개소

김한슬 기자

승인 : 2026. 03. 13. 10:10

삼성중공업
김현조 삼성중공업 연구소장 부사장(왼쪽부터), 벤 무어 샌디에이고시 글로벌 협력 최고 책임자, 하라 마다낫 SDSU 연구 혁신 부총장, 이왕근 삼성중공업 최고운영책임자, 존 아스테드(Jon Aasted) 샌디에이고시 인적자원부 공공행정석사가 연구센터 개소 기념사진을 촬영하고 있다. /삼성중공업
삼성중공업이 샌디에이고에 미국 내 첫 연구 거점을 열었다.

13일 삼성중공업은 미국 샌디에이고주립대학교(SDSU)와 공동으로 샌디에이고에 'SSAM 센터(SHI-SDSU Advanced Maritime Center)'를 개소했다고 밝혔다.

개소식에는 이왕근 삼성중공업 최고운영책임자(부사장)와 하라 마다낫 SDSU 연구 혁신 부총장, 벤 무어 샌디에이고시 글로벌 협력 최고책임자, 마크 캐퍼티 샌디에이고 지역경제개발공사 최고경영책임자 등 관계자 60여명이 참석했다.

샌디에이고는 미국 서부 지역 최대 조선소인 '나스코'가 있는 곳으로, 한미 조선업 산학 연구 및 인력 양성에 최적의 입지를 갖추고 있는 지역이다.

또 SDSU는 공과대학 내에 AI·자율지능시스템, 지능형 무선통신·임베디드시스템, 첨단 제조 및 소재, 친환경·에너지시스템 등 최첨단 기술 포트폴리오를 보유하고 있어 삼성중공업의 제조 역량, 선진 선박 건조 기술과 시너지가 기대되고 있다.

삼성중공업은 SSAM 센터를 중심으로 SDSU 및 나스코와 기술 협력 관계를 구축하고, AI 기반 생산 자동화, 로보틱스, 친환경 분야에서 미국 조선업의 재건 기반과 실질적 협력 방안을 모색할 계획이다.

SSAM 센터는 미국 내 학교, 정부 및 유관 기관과 연구 과제를 발굴하며 우수 인력 확보 등 현지 네트워크를 강화하는 활동도 병행할 예정이다.

이왕근 삼성중공업 부사장은 "미국 내 공동 연구 거점 확보는 삼성중공업이 그동안 준비해 온 마스가(MASGA)를 본격적으로 시작하는 출발선"이라고 말하고 "한-미 조선·해양산업 기술 협력을 확대하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

아델라 데 라 토레 SDSU 총장은 "앞으로 삼성중공업과 SDSU 공과대학을 중심으로 AI 기반 생산기술 등 지속 가능한 기술을 연구하고, 산업을 선도할 인재 양성의 기회를 만들어 나가길 바란다"고 말했다.
김한슬 기자

