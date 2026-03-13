야구방망이 휘두르며 직원 위협 의혹…노동부, 신재생에너지 업체 특별감독

"흉기로 찌르겠다" 폭언 의혹…직장 내 괴롭힘·근로기준법 위반 여부 점검

서울고용노동청·관악지청 합동 감독…감독관 8명 투입 특별근로감독

ChatGPT Image 2026년 3월 13일 오후 02_02_53 0 고용노동부가 직원들을 향해 야구방망이를 휘두르고 흉기로 위협했다는 의혹이 제기된 신재생에너지 기업 대표에 대해 특별근로감독에 착수했다. /챗GPT로 생성한 이미지.

고용노동부가 직원들을 향해 야구방망이를 휘두르고 흉기로 위협했다는 의혹이 제기된 신재생에너지 기업 대표에 대해 특별근로감독에 착수했다.고용노동부는 13일 서울 소재 신재생에너지 관련 기업 대표 A씨가 직원들이 함께 있는 사무실에서 야구방망이를 휘두르는 등 위협을 가하고 "흉기로 찌르겠다"는 폭언을 했다는 언론 보도가 있어 이날부터 특별감독에 착수했다고 밝혔다.앞서 한 언론은 A씨가 사무실에서 야구방망이로 칸막이와 바닥을 내리치는 등 직원들을 위협하는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 보도했다. A씨는 사무실 서랍에 테이프로 휘감은 흉기를 보관하면서 "흉기로 찌르겠다"는 취지의 폭언도 한 것으로 알려졌다.노동부는 사안의 심각성을 고려해 서울고용노동청 광역노동기준감독과와 서울관악지청 노동기준감독과가 합동 감독팀을 구성하고 감독관 8명을 투입해 특별근로감독을 진행한다.이번 감독에서는 근로기준법상 폭행 금지 위반 여부와 직장 내 괴롭힘 금지 규정 적용 가능성을 중점적으로 살펴볼 예정이다. 노동부는 이와 함께 임금체불과 근로시간 위반 등 노동관계법 전반에 대해서도 집중 점검할 방침이다.김영훈 노동부 장관은 "언론에 보도된 영상은 가히 상상하기도 어려운 충격적인 일이며 노동자의 권리 침해를 넘어 인간의 존엄성을 해치는 행위"라며 "현재 다수의 피해가 의심되는 만큼 특별감독을 통해 철저하게 진상을 규명하고 향후에도 이런 유사 사례가 재발하지 않도록 무관용 원칙으로 엄정 조치하겠다"고 말했다.