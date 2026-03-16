도림·신길동 49층으로…영등포역 남측 1만8000세대 신도시 변신

영등포역~도림동~신길동 9개 구역 연계 정비…서울 도심 내 이례적인 공급 규모

최고 49층 스카이라인 구축, 10만㎡ 이상 대규모 단지로

영등포역 0 영등포동 618-195번지 일대 도심공공주택 복합사업 조감도/영등포구

영등포역 남측 재개발 현황 0 영등포역 남측 재개발 현황/영등포구

서울 도심 한복판에 1만8000세대 규모의 초고층 주거단지가 들어선다.영등포구가 영등포역 남측을 거점으로 도림동·신길동 일대 9개 재개발 구역을 하나의 생활권으로 묶어 대규모 정비사업을 본격화한다고 16일 밝혔다. 전체 공급 규모는 1만7841세대로, 서울 도심에서 이례적인 주택 공급량이다.사업의 핵심 축은 영등포동 618-195번지 일대다. 도심 공공주택 복합지구로 지정된 이 구역은 약 10만㎡ 부지에 최고 48층, 3366세대 규모의 랜드마크 단지로 개발된다. 노후 주택 비율이 86.3%에 달하는 저층 밀집 지역이 완전히 새 판으로 바뀌는 셈이다.도림동 권역에서는 도림1구역(45층·2500세대)과 도림 133-1구역(45층·1800세대 예정)이 정비된다. 신길동 권역은 규모가 더 크다. 신길제2구역(49층·2550세대)과 신길15구역(49층·2600세대)이 이 일대 스카이라인을 이끌게 되며, 시공사 선정 단계인 신길1구역(45층·1483세대)·신길2구역(45층·1332세대), 예정지구 지정 단계인 신길4구역(1273세대), 정비계획 입안 단계인 신길16-2구역(38층·937세대)까지 포함해 총 9개 구역이 연계 추진된다.교통 여건도 사업에 힘을 실어준다. 1호선 영등포역과 7호선 신풍역이 인접한 데다 신안산선 개통까지 예정돼 있어 광역 접근성이 크게 향상될 전망이다. 대형 부지 위에 주거·생활 인프라가 집적되면서 서울 서남권 주거 중심지로의 도약이 예고된다.이번 성과는 민선 8기 동안 영등포구가 재개발·재건축을 구정 최우선 과제로 설정하고 집중 투자한 결과다. 구는 전담 부서를 재개발사업과·재건축사업과 2개 과로 확대하고, 서울 자치구 중 유일하게 재개발·재건축 상설 상담센터 2곳(문래동·신길5동)을 운영하며 초기 단계부터 주민 지원에 나섰다.준공업지역 용적률을 250%에서 400%로 올리고 상업지역 주상복합 상가 의무 비율을 20%에서 10%로 낮추는 제도 개선도 이끌어내 조합원 부담을 실질적으로 낮췄다. 그 결과 지난해 서울시 전체 정비계획 통과 건수의 21%가 영등포 한 곳에서 나올 만큼 사업 속도가 빨라졌고, 영등포역 남측 대규모 정비사업도 탄력을 받게 됐다.최호권 구청장은 "영등포역 남측의 변화는 낡은 도시 이미지를 걷어내고 서울의 미래를 상징하는 명품 주거지로 거듭나는 과정"이라며 "1만8000세대 정비사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.