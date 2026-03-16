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정동영 장관 “北, 북미대화에 대한 트럼프 높은 관심·의지 놓치지 말아야”

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목용재 기자

승인 : 2026. 03. 16. 10:43

정 장관 출근길 기자들과 만나 대북메시지
“북미대화, 가능성의 문제 아닌 반드시 성사돼야 하는 문제”
취재진 질문에 답하는 정동영 장관<YONHAP NO-6135>
정동영 통일부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다./연합뉴스
정동영 통일부 장관은 16일 북한에 북미대화의 기회를 놓치지 말아야 한다고 밝혔다.

정 장관은 이날 정부서울청사 출근길에 기자들과 만나 "김민석 국무총리와 트럼프 대통령의 대화를 통해 트럼프 대통령이 여전히 북미 대화에 높은 관심과 의지를 갖고 있다는 것을 재확인했다"며 이같이 밝혔다.

정 장관은 "(북미 정상회담은) 북한을 위해서도 이익이 되는 일이고 한반도 전체, 미국을 위해서도 좋은 일이기 때문에 공동의 이익"이라며 "북한이 당대회를 통해 '발전권'과 '안전권'에 대해 강조했는데 북미대화를 통해 북미 관계 개선으로 이어지고 이것이 평화공존으로 될 때 발전권을 위한 정세가 조성된다는 점을 말씀드리고 싶다"고 강조했다.

정 장관은 트럼프 대통령의 발언 의도에 대해서는 "경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 당시 김 위원장을 만나고 싶다는 의사를 분명히 밝혔는데 (무산돼서) 체면이 깎인 측면이 있을 것"이라며 "김 위원장이 '나를 만날 생각이 있기는 한 것이냐'고 반문한 것으로 트럼프 대통령이 여전히 김 위원장과의 만남에 깊은 관심과 의지를 갖고 있다는 것을 확인한 것"이라고 말했다.

이어 "북미정상회담은 가능성이 낮냐, 높냐는 문제가 아니라 반드시 성사돼야 하는 문제로 생각한다"며 "이 불씨를 살려나가야 하고 미국으로서도 세계정세 관리를 하는 데 있어서 한반도 정세를 안정화시킬 필요가 있기 때문에 북미 대화는 필수"라고 덧붙였다.

다만 정 장관은 북미 정상회담과 관련한 양측의 접촉은 없는 것으로 알고 있다고 밝혔다.

앞서 미국을 방문 중인 김민석 국무총리는 지난 13일(현지시간) 현지 특파원들과의 기자간담회에서 "트럼프 대통령이 '김정은 위원장이 미국이나 나와의 대화를 원하는지 궁금하다'며 의견을 물었다"며 "김 위원장과 대화한 유일한 서방 지도자가 트럼프 대통령이라고 말씀드렸고 한반도 문제를 해결할 '피스메이커'로서 유일한 역량을 지닌 리더라고 생각한다고 말씀드렸다"고 밝힌 바 있다.
목용재 기자

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