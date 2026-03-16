삼성중공업, ‘AI 결합’ 배관 공장 준공…스마트 조선소 속도

배관 스풀 제작 '파이브 로보팹'

전 과정 자동화 생산 체계 구현

2026010201010000874 0 삼성중공업이 건조한 LNG운반선./삼성중공업

삼성중공업이 조선업계 최초로 배관 스풀 제작 자동화 공장을 구축하고 본격 가동에 들어갔다.16일 삼성중공업은 경남 함안 칠서공단에서 배관 스풀(Spool) 제작 자동화 공장인 '파이프 로보팹' 준공식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 최성안 삼성중공업 대표를 비롯해 산업통상자원부 관계자와 ENI, MISC 등 주요 선주사, 업계 관계자 등 약 70명이 참석했다.파이프 로보팹은 선박 배관 제작 공정을 자동화한 생산시설이다. 선박의 '혈관'에 비유되는 배관은 설계 도면에 따라 엘보(Elbow), 티(Tee), 플랜지(Flange) 등을 용접해 하나의 단위인 스풀로 제작되는데, 기존에는 상당 부분이 수작업에 의존해왔다.삼성중공업은 이번 공장에서 배관 설계부터 자동 물류, 고정밀 가공과 계측, 정렬, 용접까지 전 공정을 통합 관리하는 스마트 생산 시스템을 구축했다. 여기에 인공지능(AI) 기술을 결합해 배관 스풀 제작 전 과정을 자동화 생산 체계로 구현했다.경남 함안에 들어선 파이프 로보팹은 연면적 약 6500㎡ 규모로, 연간 약 10만 개의 배관 스풀을 생산할 수 있는 능력을 갖췄다. 첨단 로봇 기반 생산체계를 통해 제작 공기를 단축하는 동시에 품질 균일성과 작업 안전성을 높일 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.삼성중공업은 이번 시설 구축을 계기로 스마트 조선소 전환에도 속도를 낼 방침이다. 회사는 지난해 10월 구축한 '엔지니어링 데이터 허브(S-EDH)'를 기반으로 설계·구매·생산 전 과정을 연결하는 디지털 전환을 추진하고 있다. 파이프 로보팹 역시 인공지능 전환(AX), 디지털 전환(DX), 로봇 전환(RX)을 뜻하는 '3X 전략'이 생산 현장에 적용된 대표 사례다.최성안 대표는 "파이프 로보팹은 삼성중공업의 숙련된 용접기술과 3X기술의 융합을 통해 배관 스풀 공정을 혁신화한 현장"이라며 "조선산업의 제조 경쟁력이 한단계 업그레이드 되는 계기가 될 것"이라고 강조했다.최원영 삼성중공업 노사협의회 위원장은 "AI와 자동화는 산업 전반에서 피할 수 없는 흐름"이라며 "조선 물량 확대에 따른 고용 안정과 안전한 작업 환경 조성을 위해 노사가 지속적으로 소통해 나가겠다"고 밝혔다.