[포토] 홍장원, 증인 출석

홍장원 전 국가정보원 1차장이 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 12·3 비상계엄 관련 직무유기 혐의를 받는 조태용 전 국가정보원장의 4차 공판에 증인으로 출석하고 있다.