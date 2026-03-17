LG유플러스, 고정밀·저전력 버스정보서비스 시스템 확산 협력

0318 LG U+, 공간정보 기업과 손잡고 차세대 버스정보시스템 확산한다 0 LG유플러스가 초정밀위치측위 기술 기반의 '차세대 버스정보시스템(BIS)' 고도화를 위해 공간정보 전문 기업 '올포랜드'와 손을 잡았다. 사진은 (왼쪽부터) 남상관 올포랜드 사업부문장, 배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF장이 업무협약식에서 기념촬영을 하는 모습./LG유플러스

LG유플러스가 초정밀위치측위 기술 기반의 '차세대 버스정보시스템(Bus Information System, 이하 BIS)' 고도화를 위해 공간정보 전문 기업 '올포랜드'와 손을 잡았다.17일 LG유플러스에 따르면 양사는 지난 16일 서울시 용산구 LG유플러스 본사에서 BIS 확산을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다. 이날 행사에는 배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF장(리드)과 남상관 올포랜드 사업부문장(부사장) 등 주요 사업 관계자가 참석했다.올포랜드는 빅데이터 처리, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인 등 4차 산업혁명의 주요 기술들을 공간정보와 연결해 다양한 분야에서 시너지를 창출하는 서비스기업이다. 지난해에는 LG유플러스와 초정밀측위(Real Time Kinematic, 이하 RTK) 기술 기반의 BIS 'AI 라이브버스'를 공동 개발했다.이번 업무 협약을 통해 양사는 'AI 라이브버스'를 고도화하고, 더욱 확산될 수 있도록 구독형으로 출시한다. AI 라이브버스에 적용된 LG유플러스의 RTK는 지상 기준국과 전용 단말을 연동해 위치 정보를 센티미터 단위까지 실시간으로 반영하는 기술이다. 또한 도로상황, 날씨, 시간, 과거 도착시간 등을 AI로 분석해 도착 예정시간을 오차 없이 제공할 수 있다.AI 라이브버스의 경우 실시간 위치 정보뿐만 아니라 연관된 단말기 유지보수, 운행 현황 통계 산출 등 통합 관리 시스템을 제공헌더, 양사는 서비스에 적용된 AI 기능을 강화해 통합 관리 시스템의 효율성을 극대화하고, 새롭게 개발된 RTK 장비도 적용해 AI 라이브버스를 한 층 고도화할 예정이다.또한 양사는 별도의 전기선 공사 없이 태양광을 활용해 저전력으로 버스 도착정보를 제공하는 정류소 BIT(Bus Information Terminal)도 공동 개발한다. 기존 BIT는 별도 전기 선로 공사와 전자기기를 사용하는 탓에 초기 구축 비용이 높아 농촌지역 등에는 약 30% 미만의 정류소에서만 도입됐다. 양사가 개발하는 저전력 BIT는 태양광 패널과 전자 종이(E-paper)를 활용해 선로 공사 및 단말 비용 부담을 낮춘 것이 특징으로, 오는 하반기 개발 완료가 목표다.향후 저전력 BIT도 구독형 상품으로 출시하고, AI 라이브버스와 함께 제공하는 방안을 검토할 방침이다. 또한 AI 라이브버스 사용자의 편의를 높이기 위해 노선 편집, 버스 운행 관리 기능 등을 추가해 고도화할 계획이다.배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF장은 "RTK 기반 BIS와 저전력 BIT의 확산을 통해 스마트 교통 및 도시 인프라 구축에 앞장서겠다"며 "앞으로도 더욱 편리한 대중교통 이용 환경을 위해 올포랜드와 함께 다양한 기능 및 상품 개발을 지속하겠다"고 전했다.남상관 올포랜드 사업부문장은 "LG유플러스가 보유한 세계 최고 수준의 RTK 기술과 올포랜드의 Geo_AI 기술이 만나 BIS 서비스의 품질을 한 단계 높일 수 있었다"며 "앞으로도 LG유플러스와 지속가능한 다양한 서비스를 함께 만들어 가도록 하겠다"고 말했다.