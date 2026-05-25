[르포] “쿠팡만 빠른 줄 알았죠?”…자사몰 배송 지원 나선 카페24

주7일 출고·풀필먼트 연동 지원

주말 주문량·재구매율 동반 상승

clip20260522164557 0 서울 중구 카페24 PRO 커뮤니티 센터에서 열린 '카페24 매일배송' 실무 강의에서 참석자들이 발표 내용을 듣고 있다. 현장에는 1인 쇼핑몰 운영자와 소규모 브랜드 관계자들이 참석해 자사몰 배송 운영 전략과 풀필먼트 연동 방식 등에 대한 설명을 듣고 있다./장지영 기자

clip20260522164927 0 김가진 카페24 물류혁신팀 프로젝트 매니저가 서울 중구 카페24 PRO 커뮤니티 센터에서 열린 '카페24 매일배송' 실무 강의에서 매일배송 도입 효과와 운영 사례를 설명하고 있다./장지영 기자

금요일 밤 11시, 고객은 결제 버튼을 누른다. 하지만 상품은 움직이지 않았다. 창고는 닫혔고, 택배도 멈췄다. 판매자의 시간도 월요일 아침까지 정지됐다. 쿠팡에서는 주말에도 물건이 도착한다. 그런데 자사몰에서는 여전히 금요일 저녁 주문이 월요일 출고로 밀린다. 고객은 기다리지 않는다. 기다리는 대신 앱을 닫고 더 빠른 곳을 찾는다.이날 강사로 나선 김가진 카페24 물류혁신팀 프로젝트 매니저는 '주말에도 문 여는 맛집'을 예로 들며 빠른 배송이 왜 생존 문제가 됐는지를 설명했다. 자칫 딱딱할 수 있는 물류 강의였지만, 빠른 배송이 판매 경쟁력으로 떠오른 만큼 참석자들의 관심도 뜨거웠다.이번 강의의 주제는 '카페24 매일배송'이었다. 자사몰에서도 주 7일, 365일 상품 출고가 가능하도록 지원하는 풀필먼트 서비스다. 김 매니저는 복잡할 수 있는 물류 이야기를 실제 쇼핑 경험과 연결해 설명하며 강의를 이어갔다.김 매니저가 "소비자가 금요일에 주문하면 언제 배송되냐"고 묻자 참석자들 사이에서 "월요일 출고"라는 답이 돌아왔다. 이어 주말 배송이 가능한 플랫폼 사례가 언급되자 강의실 곳곳에서 공감 섞인 반응이 나왔다. 금요일 저녁 주문이 월요일 출고로 밀리는 사이 고객을 놓친 경험을 가진 참석자들도 적지 않아 보였다.김 매니저는 주말까지 직접 출고 체계를 운영하려면 비용 부담이 큰 만큼, 카페24 매일배송은 계약·연동 절차를 줄이고 일부 상품만 선택 적용할 수 있도록 했다고 강조했다.강의에서는 실제 운영 데이터도 함께 공개됐다. 매일배송 도입 4개월 차 쇼핑몰의 금요일 주문량이 도입 이전 대비 최대 83.5% 증가했다는 내용이었다.카페24 측에 따르면 화장품·뷰티 브랜드는 매일배송 도입 이후 신규 회원 수가 60% 늘었고 주문량은 75% 증가했다. 생활용품 브랜드는 주문량 증가율 93%, 구매전환율은 69% 상승했다. 전체 통합 성과 슬라이드에서는 전체 주문 75% 확대, 주말 주문 95% 급증, 배송 관련 CS(고객 응대) 96% 감소 수치도 함께 제시됐다.이후에는 실제 설정 화면 시연이 이어졌다. 김 매니저가 카페24 쇼핑몰 관리자 페이지를 직접 열자 참석자들의 시선도 전면 스크린으로 쏠렸다. 상품 화면에 '오늘 출발', '내일 도착' 같은 문구가 붙는 과정이 순서대로 화면에 띄워졌고, 물류사를 선택한 뒤 배송 형태를 지정하자 설정은 예상보다 빠르게 마무리됐다. 강의실 곳곳에서는 "생각보다 간단한데?"라는 반응도 흘러나왔다.브랜드에 맞춰 배송 명칭을 직접 설정할 수 있다는 설명도 이어졌다. '매일배송' 외에도 브랜드 특성에 맞춘 문구를 적용할 수 있다는 이야기였다.시간이 갈수록 질문도 구체적으로 이어졌다. 매일배송 도입 효과가 배송 영향만인지, 마케팅 효과까지 포함된 결과인지 묻는 질문이 나왔다. 풀필먼트 업체 연동 방식이나 최소 발주 물량 조건 등을 확인하려는 참석자들도 눈에 띄었다.강의를 다 듣고 나온 뒤 가장 크게 든 생각은 빠른 배송이 이제 쿠팡 같은 대형 플랫폼만의 경쟁력이 아니라, 자사몰을 운영하는 중소 셀러들에게도 현실적인 생존 문제로 번지고 있다는 점이었다. 플랫폼 중심 경쟁이 갈수록 치열해지면서 중소 셀러들의 설 자리가 좁아지고 있다는 이야기가 끊이지 않는 상황에서, 이런 서비스가 실제 매출 흐름과 운영 효율까지 바꿔낼 수 있다면 '다윗과 골리앗의 싸움'도 아주 불가능한 이야기만은 아니라는 생각이 들었다.