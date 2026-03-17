닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 증권

코스피, 유가 하락에 3% 급등 출발…5700선 재돌파

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010004869

글자크기

닫기

박주연 기자

승인 : 2026. 03. 17. 09:34

코스피, 2.92% 오른 5711.80
코스닥, 1.63% 오른 1156.83
코스피 상승, 환율 하락
17일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다./연합뉴스
국제 유가가 3거래일 만에 하락 전환하면서 투자심리가 개선되자 코스피가 3% 가까이 급등 출발했다. 코스피는 5700선을 돌파했고, 코스닥도 상승 흐름을 이어가고 있다.

17일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 30분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 150.54(2.71%) 오른 5698.47를 기록 중이다. 지수는 장 초반 161.95(2.92%) 오른 5711.80에 출발했다.

투자자별로는 개인이 819억원 순매수 중이다. 외국인과 기관은 각각 458억원, 267억원을 순매도 중이다.

장 초반 시가총액 상위 10개 종목 대부분이 상승세다. 삼성전자(3.87%), SK하이닉스(2.26%), 삼성전자우(2.02%), 현대차(5.53%), LG에너지솔루션(2.19%), SK스퀘어(5.16%), 삼성바이오로직스(1.47%), 두산에너빌리티(0.47%), 기아(3.95%) 등이 오르고 있다. 반면, 한화에어로스페이스(-4.13%)만 내리고 있다.

코스닥 지수도 전 거래일 대비 13.61포인트(1.20%) 오른 1151.90에 거래 중이다. 장 초반에는 18.54포인트(1.63%) 상승한 1156.83에 출발했다.

시가총액 상위 10개 종목은 일제히 상승세를 보이고 있다. 에코프로(2.81%), 알테오젠(1.27%), 에코프로비엠(1.87%), 삼천당제약(4.79%), 레인보우로보틱스(2.36%), 에이비엘바이오(3.96%), 코오롱티슈진(0.97%), 리노공업(0.38%), 리가켐바이오(6.22%), 펩트론(0.63%) 등 모두 오르고 있다.

한편 이날 오전 9시 30분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.6.원(0.11%) 오른 1493.10원에 거래되고 있다.
박주연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

트럼프, 호르무즈 파병 압박 속 미중 정상회담 연기 시사…미중, 파리 무역협상서 ‘관세 안정’ 공감대

[사설] 경찰 정보수집 2배…민간사찰 우려 커졌다

오늘부터 현대차그룹 주총 개막…전동화·SDV 등 관전 포인트는

미국 AI 수출 전략 첫 사례… 엔비디아 지원 스타트업, 신세계와 데이터센터 구축

지금 뜨는 뉴스

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭