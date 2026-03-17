코스피, 유가 하락에 3% 급등 출발…5700선 재돌파

코스피, 2.92% 오른 5711.80

코스닥, 1.63% 오른 1156.83

코스피 상승, 환율 하락 0 17일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다./연합뉴스

국제 유가가 3거래일 만에 하락 전환하면서 투자심리가 개선되자 코스피가 3% 가까이 급등 출발했다. 코스피는 5700선을 돌파했고, 코스닥도 상승 흐름을 이어가고 있다.17일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 30분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 150.54(2.71%) 오른 5698.47를 기록 중이다. 지수는 장 초반 161.95(2.92%) 오른 5711.80에 출발했다.투자자별로는 개인이 819억원 순매수 중이다. 외국인과 기관은 각각 458억원, 267억원을 순매도 중이다.장 초반 시가총액 상위 10개 종목 대부분이 상승세다. 삼성전자(3.87%), SK하이닉스(2.26%), 삼성전자우(2.02%), 현대차(5.53%), LG에너지솔루션(2.19%), SK스퀘어(5.16%), 삼성바이오로직스(1.47%), 두산에너빌리티(0.47%), 기아(3.95%) 등이 오르고 있다. 반면, 한화에어로스페이스(-4.13%)만 내리고 있다.코스닥 지수도 전 거래일 대비 13.61포인트(1.20%) 오른 1151.90에 거래 중이다. 장 초반에는 18.54포인트(1.63%) 상승한 1156.83에 출발했다.시가총액 상위 10개 종목은 일제히 상승세를 보이고 있다. 에코프로(2.81%), 알테오젠(1.27%), 에코프로비엠(1.87%), 삼천당제약(4.79%), 레인보우로보틱스(2.36%), 에이비엘바이오(3.96%), 코오롱티슈진(0.97%), 리노공업(0.38%), 리가켐바이오(6.22%), 펩트론(0.63%) 등 모두 오르고 있다.한편 이날 오전 9시 30분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.6.원(0.11%) 오른 1493.10원에 거래되고 있다.