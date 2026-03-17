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[포토] 정청래 “檢개혁 당정청 협의안, 19일 처리”

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https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010004873

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송의주 기자

승인 : 2026. 03. 17. 09:40

정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 검찰개혁 관련 긴급 기자회견을 열고 중수청법·공소청법 수정안을 들어보이고 있다.
송의주 기자

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