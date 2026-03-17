금감원, 종투사 리스크 관리 고삐…“수익보다 안정”

종투사 CFO·CRO 불러 긴급 점검

유동성·PF·해외투자 점검

시장 변동성 대응 주문

금융감독원 0 /금융감독원

중동 정세 불안으로 금융시장 변동성이 확대되는 가운데 금융당국이 증권사에 리스크 관리 강화를 주문하고 나섰다. 금융감독원은 종합금융투자사업자 임원들과 간담회를 열고 유동성, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 해외투자 등 주요 위험 요인을 점검하며 선제 대응 필요성을 강조했다.금융감독원은 17일 서울 금융투자협회에서 종합금융투자사업자(CFO·CRO)와 간담회를 열고 최근 시장 불확실성에 대응하기 위한 리스크 관리 방안을 논의했다.서재완 금감원 부원장보는 "최근 중동 상황으로 유가 등 시장 지표가 급변하고 있다"며 "수익 추구에만 매몰돼 리스크 관리를 소홀히 해서는 안 된다"고 강조했다. 이어 "지금은 잠재된 위험 요인을 면밀히 점검하고 선제적으로 대비해야 할 시점"이라고 말했다.금감원은 특히 시장 변동성 확대에 대비한 스트레스 테스트 강화와 컨틴전시 플랜 점검을 주문했다. 아울러 고위험 상품 판매 과정에서 투자자 보호를 위한 내부통제 강화도 요구했다.유동성 관리에 대한 경고도 이어졌다. 발행어음과 IMA(종합투자계좌) 확대에 따라 조달과 운용 간 만기 불일치 위험이 커지고 있는 만큼, 유동성 관리 체계를 지속적으로 고도화해야 한다는 것이다.부동산 PF 부실 문제도 주요 점검 대상에 올랐다. 금감원은 부실 여신에 대해 적극적인 상각과 익스포저 축소를 독려하고, 이행 상황을 현장 점검 등을 통해 엄정히 관리하겠다고 밝혔다.이와 함께 기업신용공여 확대에 따른 내부통제 강화, 해외 부동산 투자 부실 가능성에 대비한 조기 리스크 인식 및 손실 반영도 주문했다.업계 역시 시장 불확실성이 전방위적으로 확대되고 있다는 데 공감하며, 리스크 관리 역량 강화와 금융시장 안정을 위한 공동 대응 필요성을 강조했다.금감원은 향후에도 증권사의 건전성과 유동성 리스크를 지속 점검하고, 잠재 위험 요인을 선제적으로 관리해 시장 충격에 대응해 나갈 방침이다.