아마존 더 빨라졌다…1시간·3시간 배송 2000개 도시로 확대

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아마존이 1시간 또는 3시간 내 배송 서비스를 미국 전역으로 늘린다고 17일(현지시간) 밝혔다.이번 서비스는 생활필수품부터 전자제품, 의류, 장난감 등 최대 9만개 이상 상품에 적용된다.현재 1시간 배송은 로스앤젤레스, 시카고, 휴스턴, 워싱턴D.C. 등 주요 대도시를 포함한 수백 개 지역에서 제공되고 있으며, 3시간 배송은 2000개 이상의 도시와 소도시, 교외 지역까지 확대 적용됐다.이용자는 아마존 쇼핑 화면에서 '1시간' 또는 '3시간' 필터를 통해 해당 서비스를 이용할 수 있으며, 전용 페이지에서도 대상 상품을 확인할 수 있다.요금은 프라임 회원 기준 1시간 배송 9.99달러, 3시간 배송 4.99달러로 책정됐다. 비회원의 경우 각각 19.99달러와 14.99달러가 적용된다.아마존은 이번 서비스 확대 배경으로 물류 시스템 혁신과 인공지능(AI) 기반 재고 예측 기술을 꼽았다. 동일일 배송 거점을 활용해 상품 보관부터 분류, 출고, 배송까지 전 과정을 하나의 네트워크로 통합하면서 배송 시간을 크게 단축했다는 설명이다.또한 소비자 구매 데이터를 기반으로 수요를 예측하고 지역별로 상품을 선배치하는 방식이 적용돼 배송 효율성을 높였다.아마존 관계자는 "바쁜 고객들이 시간을 절약하면서 필요한 상품을 빠르게 받을 수 있도록 하는 것이 목표"라며 "프라임 서비스 출시 이후 20년이 지난 지금도 배송 혁신을 지속하고 있다"고 밝혔다.아마존은 향후 수개월 내 1시간·3시간 배송 서비스를 더 많은 지역으로 확대하고, 일부 지역에서는 30분 내 배송 서비스도 시험 운영할 계획이다.